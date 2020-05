Un día en la historia: Esto aconteció un 30 de abril de …

1492: en España, los Reyes Católicos ordenan que las naves de Palos de la Frontera (Huelva) se pongan al servicio de Cristóbal Colón y expiden a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de las tierras que descubriere.

1789: en los Estados Unidos George Washington jura su cargo como primer presidente del país.

1803: Napoleón Bonaparte vende la Luisiana a Estados Unidos por 80 millones de francos.

1838: Nicaragua declara su independencia de la República Federal de Centroamérica (1824-1839).

1897: en Reino Unido, el físico británico Joseph John Thomson descubre el electrón, cuya existencia había predicho ya en 1891 su compatriota George Johnstone Stoney.

1938: primera aparición del conejo Bugs Bunny al público.

1945: en Berlín (Alemania), las tropas soviéticas izan su bandera en lo alto del Reichstag. Ante la llegada de los soviéticos, para evitar ser capturado, Adolf Hitler se suicida en su búnker. Junto a él, Eva Braun (esposa) y la familia Goebbels completa. Este episodio da por terminada la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler antes de suicidarse le entrega el mando de la nación al almirante Karl Doenitz, quien firmaría la rendición definitiva de Alemania ante los aliados. El caso de Goebels y su familia fue más dramático. El que fuera el Jefe de Propaganda nazi, junto a su esposa, envenenaron a sus 6 hijos antes de quitarse la vida ingiriendo cianuro. Para ellos esa era la mejor demostración de lealtad a su “Fürer”. Los rusos entraron a Berlin antes que los aliados occidentales, como efecto mediático para ganarse el liderazgo en la batalla final Años después Alemania sería separada en dos repúblicas, una dominada por la URSS, la RDA y la otra dominada por occidente (USA, Francia e Inglaterra), la RFA. Esto recién terminaría en 1989 cuando se derriba el muro de Berlín y se unifican las dos Alemanias.

FOTO DEL REICHTAG

1948: en Bogotá (Colombia) se crea la OEA con la firma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

1975: la Guerra de Vietnam termina cuando tropas del Viet Cong ocupan Saigón

Nacimientos

1777: Carl Friedrich Gauss, matemático y físico alemán. Desde muy temprana edad Karl Friedrich Gauss dio muestras de una prodigiosa capacidad para las matemáticas (según la leyenda, a los tres años interrumpió a su padre cuando estaba ocupado en la contabilidad de su negocio para indicarle un error de cálculo), hasta el punto de ser recomendado al duque de Brunswick por sus profesores de la escuela primaria. Efectuó estudios de matemáticas y física en la Universidad de Gotinga entre 1795 y 1798. Hizo su tesis doctoral en 1799. Entre sus numerosos hallazgos cabe destacar: la primera prueba de la ley de la reciprocidad cuadrática; una solución algebraica al problema de cómo determinar si un polígono regular de n lados puede ser construido de manera geométrica (sin resolver desde los tiempos de Euclides) y muchas otras. Otras áreas de la física que Gauss estudió fueron la mecánica, la acústica, la capilaridad y, muy especialmente, la óptica, disciplina sobre la que publicó el tratado Investigaciones dióptricas (1841), en las cuales demostró que un sistema de lentes cualquiera es siempre reducible a una sola lente con las características adecuadas. Fue tal vez la última aportación fundamental de Karl Friedrich Gauss, un científico cuya profundidad de análisis, amplitud de intereses y rigor de tratamiento le merecieron en vida el apelativo de «príncipe de los matemáticos». Falleció el 23 de febrero de 1855.

FOTO DE GAUSS

1902: Theodore Schultz, economista estadounidense, premio de ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel en 1979 (f. 1998).

}1933: Willie Nelson, músico estadounidense.

1992: Marc-André ter Stegen, futbolista alemán.

Fallecimientos

65: Séneca, escritor hispanorromano (n. 4 a. C.).

1883: Édouard Manet, pintor impresionista francés (n. 1832).

1945: Adolf Hitler, político austriaco, canciller y dictador alemán; por suicidio (n. 1889).

1945: Eva Braun, mujer alemana, esposa de Adolf Hitler; por suicidio (n. 1912).

1989: Guy Williams, actor estadounidense de cine y televisión. Nació el 14 de enero de 1924, en Nueva York, Estados Unidos. Desde muy joven demostró talento actoral y luego de estudiar teatro y hacer algunas obras pequeñas logró llegar a la televisión, donde se convertiría en uno de los íconos de las series de los años 50 y 60. Trabajó en la televisión en series como Perdidos en el espacio, donde interpretó al jefe de una misión espacial que se perdió en la inmensidad del espacio para aterrizar en un planeta desconocido. Fue invitado frecuente en otras series, como El Gran Chaparral y Bonanza. Sin embargo su papel más importante y protagónico lo obtuvo con el Zorro durante tres años y medio, desde 1957 hasta casi 1961. La serie fue filmada en los Estudios de Disney World en Los Estados Unidos y alcanzó un gran éxito. Además filmó algunas películas importantes, entre ellas, The sing of Zorro (1960). Una vez pasado el éxito de El Zorro, no pudo conseguir buenos papeles por quedar estigmatizado con ese personaje, por lo que tuvo que emigrar de Estados Unidos, donde pudiese explotar su fama de otra manera. Así fue que incluso trabajó en circos de Buenos Aires. Guy Williams falleció en Buenos Aires, Argentina.