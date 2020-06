Un día en la Historia: Esto aconteció un 2 de junio de…

1875: el inventor escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono.

1896: en Gran Bretaña, el italiano Guglielmo Marconi patenta la radio. Este ingeniero (1874-1937) solicitó con esta fecha en Inglaterra la patente sobre un sistema de telegrafía sin hilos (T.S.H.). También llamado radiotelegrafía o, simplemente, radio, la del italiano es la primera patente de la que tenemos conocimiento sobre este dispositivo eléctrico. Cabe destacar el hecho de que la patente se solicitara sólo en este país y utilizando para ello nada menos que catorce (14) patentes del ingeniero, físico e inventor serbio Nikola Tesla (1856-1943), a quien muchos consideran, no carentes de razón, como el verdadero padre de la radio. No obstante, desde el punto de vista oficial, por el mero hecho de haberlo patentado el primero, el señor Marconi está considerado como “padre de la radio y las telecomunicaciones inalámbricas”. O sea que atento a la importancia de patentar. No acababa Marconi de obtener un año después, en concreto el 2 de julio 1897 en el Reino Unido, la patente nº 7777 de su invento de la radio y que ésta se hiciera pública, cuando empezó a ser disputada su paternidad, por no pocos científicos e inventores de medio mundo. Es más, países como Francia, EEUU o Rusia rechazaron el reconocimiento de dicha patente, debido a la existencia de publicaciones anteriores al respecto, como por ejemplo la de Alexander Popov. Y no solo publicaciones, también dispositivos electromagnéticos como el que Tesla había inventado, al menos quince (15) años antes en los Estados Unidos, y muy, muy, similares, a los de Marconi.

1909: se realiza el primer vuelo en aeroplano con pasajeros.

1953: en la Abadía de Westminster (Reino Unido), Isabel II es coronada reina.

1967: se publica el esperado álbum de The Beatles: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band en Estados Unidos; en el Reino Unido fue lanzado el día anterior.

2014: en Madrid (España), el rey de España, Juan Carlos I anuncia en mensaje oficial a las 13:00 que abdica en favor de su hijo el Príncipe Felipe, que reinará bajo el nombre de Felipe VI de España.

2015: en Suiza, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter ―envuelto en un escándalo de corrupción― anuncia su dimisión en el cargo.

Nacimientos

1740: Marqués de Sade (Donatien Alphonse François), escritor francés (f. 1814). Nació en París, en una familia de la antigua nobleza provenzal, vinculada a la rama menor de la casa de Borbón. Con diez años es observador de las continuas orgías que se celebran en el internado donde estudia, en su castillo de Saumane. Su primera detención por el delito de actos de perversión sexual en una mujer, blasfemias y profanación de la imagen de Jesucristo, se produce tan sólo cuatro meses después de su boda, y es desterrado. En 1772, varias prostitutas lo acusan de haberlas fustigado, y sodomizado. En el juicio se le condena a muerte. Escapó entonces a Italia acompañado de su cuñada. Por influencia de su suegra son apresados y encarcelados en la fortaleza de Miolans, de la que se fuga. En muchos de sus escritos, como Justina o los infortunios de la virtud (1791), Juliette o las prosperidades del vicio (1796), Los ciento veinte días de Sodoma (publicada póstumamente) y La filosofía en el tocador (1795), describe con detalle sus diversas prácticas sexuales. Así, el término sadismo se emplea en psiquiatría para designar el tipo de neurosis que consiste en obtener placer sexual infligiendo dolor a otros. Su filosofía considera naturales tanto los actos criminales como las desviaciones sexuales. Sus obras fueron calificadas de obscenas y hasta bien entrado el siglo XX estuvo prohibida su publicación. Rodó de prisión en prisión y en 1803 ingresó otra vez en Charenton, donde Sade murió el 2 de diciembre de 1814.

1835: Nikolái Rubinstein, pianista y compositor ruso (f. 1881).

1904: Johnny Weissmüller, nadador y actor estadounidense (f. 1984).

1933: Ástor Piazzolla, compositor argentino

1933: Horacio Ferrer, poeta, autor y escritor uruguayo (f. 2014).

1941: Stacy Keach, actor estadounidense.

1941: Charlie Watts, músico y baterista británico, de la banda Rolling Stones.

1955: Hernaldo Zúñiga, músico nicaragüense.

1988: Sergio Agüero, futbolista argentino.

Fallecimientos

1418: Catalina de Lancaster, reina consorte de Castilla (n. 1373).