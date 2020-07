Un día en la Historia: Esto aconteció un 19 de julio de…

1843: en Inglaterra, el ingeniero británico Isambard Kingdom Brunel (1806-1859) bota el buque SS Great Britain, el primer barco de pasajeros propulsado con una hélice, el primer transatlántico con casco de hierro y el barco más grande del mundo en su momento.

1918: Honduras declara la guerra a Alemania; tres días antes lo había hecho Haití.

1954: en los Estados Unidos, Elvis Presley consigue un extraordinario éxito de ventas con la canción That’s all right, mama.

1963: en los Estados Unidos, Joe Walker vuela un avión North American X-15 a una altitud récord de 106 km. Según la convención internacional, este altura califica como vuelo espacial.

1978: en Alemania, la empresa Volkswagen construye el último escarabajo, que hace el número 16.2 millones.

1979: en Nicaragua, los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derrocan a la dictadura de la familia Somoza. Se conoce como Revolución Popular Sandinista o simplemente Revolución Sandinista, al proceso abierto en Nicaragua entre julio de 1979 hasta febrero de 1990, protagonizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (llamado así en memoria de Augusto César Sandino) que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, derrocando al tercero de los Somoza, Anastasio Somoza Debayle, sustituyéndola por un gobierno democrático de perfil progresista de izquierda. La lucha contra la dictadura de los Somoza, que ya había comenzado a finales de los años 50 del siglo XX se intensifica significativamente en 1978. En marzo de 1979 se firma el acuerdo de unidad por parte de los representantes de las tres fracciones sandinistas y se decide impulsar la lucha. En junio se hace el llamamiento a la «Ofensiva Final» y a la huelga general y el 19 de julio de 1979 las columnas guerrilleras del FSLN entran en Managua, con un amplio respaldo popular, consumando la derrota de Anastasio Somoza Debayle.

Nacimientos

1814: Samuel Colt, fabricante de armas estadounidense. Desde muy joven, Colt mostró gran interés por las armas y explosivos. Fue expulsado a los 16 años del centro en el que estudiaba ciencias al destruir parte del edificio durante un experimento. En un viaje por mar hasta la India, Colt vio un primitivo modelo de revólver. Al volver a Estados Unidos observó en el barco un trinquete empleado para elevar el ancla y basándose en él talló en madera un mecanismo para accionar el tambor del revólver. Colt creó un modelo funcional de revólver que patentó en Gran Bretaña y EE. UU. en 1835 y 1836, respectivamente. Funda en Paterson, EE.UU., la Paterson Arms Manufacturing Company y produce un revólver de cinco disparos del calibre 36, de simple acción. La falta de inversores le impide comprar maquinaria y los revólveres son fabricados a mano, por lo que su precio es muy alto y la compañía quiebra en 1842. Posteriormente Colt funda en Hartford, Connecticut, la Colt’s Firearms Company’. Los Rangers de Texas se ponen en contacto con Colt, impresionados por su primer revólver, para encargarle 1.000 revólveres en 1847 y diseña una línea de montaje en cadena con piezas estándar totalmente intercambiables entre sí, algo totalmente novedoso en la industria de armamento. La industria de Colt creció enseguida, siendo proveedor de ejércitos y particulares de todo el mundo, y sigue existiendo hoy en día. Su modelo más famoso fue posiblemente el revólver Colt .45 de simple acción (diseñado en 1872), utilizado por el ejército y actor invitado en la mayoría de las películas del género del oeste incluida el llanero solitario. La popularidad de sus armas hizo que se acuñase la célebre frase: «Dios creó a los hombres; Samuel Colt los hizo iguales».

1834: Edgar Degas, pintor impresionista francés (f. 1917).

1941: Vikki Carr, música y cantante estadounidense.

1946: Ilie Nastase, tenista rumano.

1947: Bernie Leadon, músico estadounidense, de la banda The Eagles.

1947: Brian May, guitarrista británico, de la banda Queen.

1952: Allen Collins, músico estadounidense, de la banda Lynyrd Skynyrd (f. 1990).

Fallecimientos

2004: Zenkō Suzuki, político japonés, 70.º primer ministro (n. 1911).

2006: Jack Warden, actor estadounidense (n. 1920).

2019: Rutger Hauer, actor neerlandés. Nació como Rutgerus Oelsen Hauer, en Breukelen, Utrecht, el 23 de enero de 1944-falleció en Utrecht. Es​ más conocido como Rutger Hauer, fue un actor neerlandés que trabajó en Hollywood.​ Conocido principalmente por su actuación en la película de culto Blade Runner (1982), donde encarnó al replicante Roy Batty, apareció también en películas como Delicias Turcas (1973), Soldaat van Oranje (1977), Nighthawks (1981), The Osterman Weekend (1983), Ladyhawke (1985), Flesh and Blood (1985), The Hitcher (1986), Escape de Sobibor (1987), Confesiones de una mente peligrosa (2002), Sin City (2005), Batman Begins (2005) o Valerian y la ciudad de los mil planetas (2017). En 1988 recibió un Globo de Oro por Escape de Sobibor. En 1994 fue nominado al premio a mejor actor extranjero en el Sant Jordi Awards por La leyenda del santo bebedor. También en 1994 fue nominado al Globo de Oro por Fatherland, película basada en la novela de Robert Harris Patria. En 2004 ganó el premio a la trayectoria en el International Short Film Festival de Montecatini. En 2005 apareció en papeles en grandes éxitos comerciales como Batman Begins o Sin City. Ese año ganó el premio a la trayectoria en el Sarasota Film Festival. En 2008 ganó el premio Golden Calf a la cultura en el Nederlands Film Festival. En 2012 ganó el premio Rembrandt Award como mejor actor22​ por su actuación en la película De Heineken ontvoering o El secuestro Heineken, en la cual se relata el secuestro, en 1983, del magnate de la cerveza, Alfred Heineken, el hecho policial más grande y famoso de los Países Bajos. Hauer falleció víctima de una enfermedad fulminante en su patria.