Un día en la Historia: Esto aconteció un 16 de agosto de…

1917: Estados Unidos: se consigue en Virginia la primera comunicación inalámbrica y radiofónica entre un avión y la estación en tierra, así como entre dos aviones.

1932: en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) empieza a funcionar la emisora de televisión CBS, que difunde la primera serie del mundo: Revista Mundial.

1972: el grupo de hard rock Deep Purple da un concierto en Osaka del que saldría la mayor parte de su reconocido disco en directo Made in Japan.

1982: se crea el primer CD (disco compacto). El disco compacto (conocido popularmente como CD por las siglas en inglés de Compact Disc) es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital, consistentes en cualquier tipo de información (audio, imágenes, vídeo, documentos y otros datos). Tienen un diámetro de 12 centímetros, un espesor de 1,2 milímetros y pueden almacenar hasta 80 minutos de audio o 700 MB de datos. Los Mini-CD tienen 8 cm y son usados para la distribución de sencillos y de controladores guardando hasta 24 minutos de audio o 210 MB de datos. Esta tecnología fue inicialmente utilizada para el CD audio, y más tarde fue expandida y adaptada para el almacenamiento de datos (CD-ROM), de video (VCD y SVCD), la grabación doméstica (CD-R y CD-RW) y el almacenamiento de datos mixtos (CD-i, Photo CD y CD EXTRA). El disco compacto goza de popularidad en el mundo actual, especialmente en Asia, donde su éxito persiste.

1998: en Washington DC, el presidente Bill Clinton admite ante un jurado su relación con Mónica Lewinsky.

2004: en los Estados Unidos se publica un estudio donde se demuestra que los fármacos estatinas, utilizados para combatir el exceso de colesterol, son eficaces para inhibir la replicación del virus VIH (causante del sida) en las células humanas.

2005: el astronauta ruso Serguéi Krikaliov, tripulante de la ISS, bate el récord mundial de estancia en el espacio al acumular 747 días y 14 horas (en varios periodos).

2009: en Alemania, Usain Bolt bate el récord mundial de los 100 metros en la final masculina del Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 en Berlín con una marca de 9,58 segundos, superando su propio récord de 9,69 s.

Nacimientos

1815: Juan Bosco, sacerdote italiano, fundador de los salesianos, canonizado por la Iglesia católica (f. 1888).

1832: Wilhelm Wundt, fisiólogo, psicólogo y filósofo alemán, padre de la psicología (m. 1920).

1888: Lawrence de Arabia (Thomas Edward Lawrence), militar, arqueólogo y escritor británico (f. 1935).

1928: Eydie Gormé, cantante estadounidense (f. 2013).

1945: Moria Casán, actriz y vedette argentina.

1946: Lesley Ann Warren, actriz estadounidense.

1954: James Cameron, cineasta canadiense.

1958: Madonna, cantante y actriz estadounidense. Madonna Louise Veronica Ciccone​ nació en Bay City, Míchigan. Ha vendido más de 300 millones de producciones musicales,​ con lo que establece el récord mundial de «la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos», incluido en el Libro Guinness de los récords.8​ Según la Recording Industry Association of America (RIAA) es la solista con mayores ventas del siglo XX, y la tercera con mayores ventas en Estados Unidos (detrás de Barbra Streisand y Mariah Carey) con 64.5 millones de álbumes certificados.​ En el Reino Unido, es la solista femenina con mayores ventas de sencillos en la historia, con 17,6 millones para junio de 2012. En 2008, la revista Billboard clasificó a Madonna en el número dos, detrás de The Beatles, en el Billboard Hot 100 All-Time Top Artists,​ convirtiéndola en la solista más exitosa en esa lista, además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en ese mismo año. De manera general, diversos biógrafos, escritores, periodistas y demás medios de comunicación la consideran como la mujer más influyente y exitosa de la historia de la música contemporánea. ​ Además, es reconocida por reinventar continuamente tanto su música e imagen, así como ser una fuente de inspiración para varios artistas y por su legado a la cultura pop.

1960: Timothy Hutton, actor estadounidense.

1980: Robert Hardy, músico británico, de la banda Franz Ferdinand.

Fallecimientos

1705: Jakob Bernoulli, matemático suizo (n. 1654).

1956: Béla Lugosi, actor húngaro (n. 1882).

1973: Fulgencio Batista, militar y político cubano. Durante la década de los 50, La Habana estaba llena de casinos, prostitución, tráfico de drogas al servicio de organizaciones criminales estadounidenses, policías corruptos y políticos elegidos de manera fraudulenta.En un intento de sacar provecho de este entorno, Batista estableció relaciones duraderas con el crimen organizado, en especial con mafiosos estadounidenses como Meyer Lansky y Lucky Luciano, y bajo su gobierno La Habana llegó a ser conocida como «Las Vegas Latina».​ Batista y Lansky tuvieron una relación de negocios que duró toda una década, recibiendo Batista diversos sobornos a cambio de que Lansky tuviera el control de casinos e hipódromos en Cuba. Luciano tuvo también en su poder varios casinos de La Habana con el beneplácito de Batista, aunque el gobierno estadounidense finalmente tuvo éxito en conseguir que lo deportaran.​ Batista alentó el juego de azar a gran escala en La Habana. Cada casino pagaría al gobierno 250 000 $ por la licencia más un porcentaje de las ganancias. El gobierno, de todas formas, omitió los controles, lo que abrió las puertas a inversores con fondos obtenidos ilegalmente.​ Por su parte, Meyer Lansky se convirtió en una figura prominente en las operaciones del juego en Cuba,​ y ejerció influencia sobre las políticas de Batista con respecto a los casinos. También convirtió a Cuba en un puerto internacional para el tráfico de drogas. El gobierno corrupto de Batista terminó con la revolución que organizó Fidel Castro, en 1959.