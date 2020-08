LA ENTREVISTA | Dr. Selvin Reyes: Desde niño jugaba a ser médico e inyectar a mis amigos

REDACCIÓN. Pese a que Honduras no es considerado como el gurú del campo médico, la nación cuenta con eminencias en esa importante rama de la salud, ejemplo de ello es el doctor Selvin Zacarías Reyes García, quien a sus cortos 34 años de edad, ya cuenta con un total de 17 investigaciones científicas en el área de la neurociencia, publicadas tanto en revistas nacionales como internacionales.

Originario de La Esperanza, Intibucá, el destacado hondureño es doctor en Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Además, tiene un doctorado en Neurología/Neurociencias y Especialista en Epilepsia y Electroencefalografía, cuyos títulos obtuvo en la Universidad Federal de São Paulo, Brasil.

Actualmente, reside en Tegucigalpa y trabaja en la Facultad de Ciencia Médicas de la UNAH y brinda atención médica privada.

El doctor Reyes, ganó mayor notoriedad luego de que participó en la creación de un importante estudio que se basa en una lesión clasificada que puede ser responsable de una epilepsia farmacorresistente.

El nombre del estudio es «Epileptogénesis de la neurocisticercosis» y se ejecutó mientras el galeno realizaba su formación como especialista en Epilepsia y Electroencefalografía en la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil.

De acuerdo con el galeno, desde que era un niño aspiró a convertirse en un profesional de la medicina, debido a la falta de médicos en aquel momento en su ciudad natal. Este y otros datos de relevancia sobre su vida personal, relató Reyes durante una entrevista en exclusiva con TIEMPO Digital.

La Entrevista: ¿quién es el Dr. Selvin Reyes?

¿Cómo fue su infancia, siempre tuvo los tres tiempos de comida en la mesa?

Por fortuna nací en una familia humilde pero muy trabajadora, mis padres Vilma Garcia y José Domingo Reyes Aguilar, siempre lucharon de todas las formas posibles para que tuviéramos el pan de cada día y los tres tiempos de comida.

En relación con mi infancia, la disfruté mucho con mis amigos del barrio, eran horas interminables de juegos en la calle, cuando esto era posible en aquellos tiempos.

¿Era aplicado en la escuela?

Esta pregunta me hace traer buenas remembranzas, recuerdo que estando en la Escuela, llamada “de Aplicación Pedro Nufio”, después de mis clases, cuando llegaba a la casa, y posterior a almorzar, revisaba las tareas asignadas por mis maestros para el día siguiente y me organizaba para realizarlas en una o dos horas, hasta finalizarlas me permitía poder hacer actividades recreativas, jugar fútbol y tener el resto de la tarde libre.

Esto sin que mis padres estuvieran obligándome a realizar mis deberes, resultado de esto, siempre participé en los cuadros de honor en los desfiles patrios por tener calificaciones sobresalientes y esta cualidad de ser aplicado.

¿Cuál es su mayor virtud?

La paciencia, la perseverancia y la disciplina, esto me ha permitido alcanzar las metas que hasta el momento me he propuesto.

¿A qué le teme?

A la pérdida de uno de mi seres queridos, soy muy apegado a mi familia.

¿Cómo es un día en la vida del Dr Reyes?

En estos tiempos de pandemia, cuando no estoy impartiendo clases o consultas médicas, hago un buen café por la mañana y tarde, me actualizo con la temática nacional y con las investigaciones internacionales en el área de la Neurociencia, cuando el día me lo permite realizo ejercicio en casa y al final del día hago una llamada o le escribo a alguno de mis familiares para saber cómo están.

¿Qué lo llevó a la medicina?

Fue una idea que me nació desde mi niñez, desde que tengo consciencia recuerdo desear practicar la medicina, en la infancia jugaba a ser médico e inyectar imaginariamente a mis amigos.

Además de esto, probablemente la falta de médicos en aquel momento en mi ciudad natal me llevó a pensar siempre en convertirme en médico y finalmente tomar la decisión de incursionar en esta noble carrera a medida que adquiría mayor madurez emocional.

¿Cómo es el Dr. Reyes en el ámbito familiar?

Me considero muy hogareño, soy muy cariñoso, alegre, respetuoso, alguien quien disfruta de la compañía familiar, me fascina realizar comidas caseras para hacer reuniones y compartir entre todos. Una situación que disfruto mucho, es de la compañía de mis sobrinos. Creo que el haber estado largo tiempo alejado de mi familia por situación de mis estudios en el extranjero, me ha hecho valorar el tiempo que comparto con mi familia.