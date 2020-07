Un día en la Historia: Esto aconteció un 15 de julio de…

1789: en París (Francia) se produce la Toma de la Bastilla, que supuso el fin del Antiguo Régimen y el comienzo de la Revolución francesa.

1881: Billy the Kid es capturado y asesinado por Pat Garrett a las afueras de Fort Sumner.

1969: inicia la Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador. La llamada guerra del fútbol o guerra de los 100 días iniciada hace 51 años entre El Salvador y Honduras durante las eliminatorias centroamericanas para clasificar en la Copa Mundial de Fútbol México 1970 pasó a la historia como un conflicto corto, pero trágico. A pesar de que las causas principales fueron la reforma agraria que afectaba a campesinos inmigrantes salvadoreños, las políticas migratorias y el excedente de mano de obra, fue el fútbol el detonante. Todo ello aunado a que la prensa de ambos países había caldeado los ánimos durante los meses anteriores. Luego de los partidos de ida y vuelta en que hubo triunfo hondureño por 1 a 0 en Tegucigalpa y luego triunfara El Salvador en su capital por 3 a 0, debieron ir a un juego de desempate y el que resultara ganador clasificaría al Mundial, este partido se realizó el 27 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México. El gobierno de El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras un día antes del encuentro por el desempate, provocando que la tensión fuese en aumento. El día del partido se dividieron las aficiones en extremos opuestos de las gradas del estadio y en el medio se colocaron al menos cinco mil efectivos policiales. El combinado salvadoreño se lleva la victoria 3 a 2, logrando por primera vez en la historia su pase al Mundial y haciendo que estallara el conflicto. Honduras procedió a expulsar del país a cientos de miles de inmigrantes salvadoreños y los dos países acabaron declarándose la Guerra. El conflicto armado empezó diecisiete días después del partido en México, y duró hasta el 18 de julio de 1969, durante los cuatro días que duró el conflicto, también conocido como la guerra de las cien horas, murieron al menos cinco mil personas y otras veinte mil resultaron heridas. Kapuscinski retrató la contienda como algo absurdo en donde «Los dos ejércitos usaban el mismo tipo de uniforme, llevaban idénticas armas y hablaban la misma lengua» añadiendo que era un conflicto fratricida entre dos países vecinos que habían convivido durante décadas y cuyos oligarcas y medios de comunicación revolvieron la opinión pública y se sirvieron del fútbol para defender sus intereses.

1995: en Estados Unidos, MPEG (Moving Picture Experts Group) da a conocer el formato MP3.

Nacimientos

1893: Spencer Williams, actor y cineasta estadounidense (f. 1969).

1910: William Hanna, animador, cineasta y productor estadounidense (f. 2001).

1911: Terry-Thomas, actor británico (f. 1990).

1913: Gerald Ford, 38.º presidente estadounidense entre 1974 y 1977 (f. 2006).

1918: Ingmar Bergman, cineasta sueco.

1926: Harry Dean Stanton, actor estadounidense. Nacido en Kentucky, antes de unirse a la Marina de los EE.UU., su servicio lo llevó al teatro del Pacífico como cocinero de un barco durante la Batalla de Okinawa en 1945. Las ofertas de la película se fueron sucediendo gradualmente, y Stanton apareció en múltiples largometrajes con su buen amigo y compañero de casa Jack Nicholson, incluyendo Ride in the Whirlwind (1966) de Monte Hellman. Luego comenzó a aparecer en programas de televisión como Gunsmoke en la década de 1950. Se forjó una reputación de actor respetado a través de películas como Cool Hand Luke (1967) y Alien (1979), y se ganó los elogios de sus papeles protagonistas en los largometrajes de 1984 Repo Man y Paris, Texas. Stanton siguió siendo una presencia reconocible en la pantalla mucho después de su 80 cumpleaños, especialmente por sus contribuciones al popular drama de HBO Big Love. El 15 de septiembre de 2017, falleció por causas naturales a la edad de 91 años.

1928: Nancy Olson, actriz estadounidense.

1960: Jane Lynch, actriz estadounidense.

1986: Bob Esponja, personaje de animación.

Fallecimientos

1881: Billy the Kid, pistolero estadounidense. William Henry McCarthy, más conocido como Billy the Kid o Billy el Niño (17 de septiembre de 1859 – 14 de julio de 1881), fue un vaquero estadounidense que acabó creando una leyenda al convertirse en un forajido. A lo largo de su corta vida utilizó distintos nombres, como William H. Bonney, Henry Antrim o Henry McCarthy. Llegó al condado de Lincoln en el estado de Nuevo México donde vivió únicamente cuatro años, comenzando por ser vaquero y acabando por ser uno de los pistoleros más famosos del territorio. Se le consideró responsable de la muerte de veintiún hombres, aunque sólo se han probado nueve de ellas, de las cuales cinco ocurrieron en tiroteos en los que intervinieron otros hombres junto a él (por lo que no se sabe si fue autor o no de dichas muertes), dos en defensa propia, y otras dos durante una de sus fugas de la cárcel.