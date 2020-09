Un día en la Historia: Esto aconteció un 12 de septiembre de…

Siglo V a. C.: en Grecia se libra la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los invasores persas. Dos días después habría sucedido la fábula de Filípides (que corrió 42 km desde Maratón a Atenas para morir diciendo «Hemos vencido»).

1502: a las costas de la actual Nicaragua llegan las naves de Cristóbal Colón, bautizando el Cabo Gracias a Dios por haber salido de una tormenta.

1827: en Valparaíso (Chile) se funda el periódico El Mercurio, el más antiguo en lengua española.

1860: en Trujillo (Honduras) fusilan al aventurero estadounidense William Walker, quien se había apoderado de Nicaragua. El 18 de Julio de 1856, Los Gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador firmaron un tratado de Alianza reconociendo la Presidencia de Patricio Rivas y unieron sus tropas para luchar contra Walker y defender su soberanía e independencia. Tumba de William Walker en el Cementerio Viejo de Trujillo Eran un total de 1300 soldados, al mando de los Generales José Victor Zavala y Mariano Paredes de Guatemala, Ramón Belloso de El Salvador, Juan López y Florencio Xatruch de Honduras y posteriormente se unieron las tropas de Costa Rica al mando de Jose Joaquín Mora y José María Cañas. El Filibustero William Walker logró mantenerse en el cargo de Presidente hasta Mayo de 1857, cuando fue derrotado por las fuerzas aliadas centroamericanas. Para evitar ser arrestado Walker se entregó al ejército estadounidense y regresó a California. En 1860 después de varios intentos frustrados por recuperar el poder en Nicaragua, Walker fue arrestado por las tropas Británicas y fue extraditado a Honduras. William Walker fue ejecutado por fusilamiento en la Ciudad de Trujillo, Honduras un 12 de Septiembre de 1860, ciudad donde hasta la fecha se conserva su tumba en el viejo cementerio de esa ciudad.

1910: en Múnich (Alemania) se estrena la Sinfonía n.º 8 de Gustav Mahler, con una orquesta de 171 músicos y un coro de 852 cantantes.

1919: Adolf Hitler se afilia al Partido Obrero Alemán.

1931: en Honduras Británica, un ciclón causa la muerte de más de 700 personas y centenares de heridos.

1933: Leó Szilárd, concibe la idea de la reacción nuclear en cadena.

1944: en Londres, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética firman el Protocolo de Londres, en el que se definen las 3 zonas en las que se acordó dividir Alemania al fin de la Segunda Guerra Mundial.

1953: en Estados Unidos, John F. Kennedy se casa con Jacqueline Bouvier.

1958: en Estados Unidos, el ingeniero Jack S. Kilby, de Texas Instruments, presenta el primer chip.

1959: en Estados Unidos, se emite por primera vez la serie de western Bonanza.

Nacimientos

1492: Lorenzo II de Médici, señor de Florencia y duque de Urbino (f. 1519).

1818: Richard J. Gatling, inventor estadounidense de la ametralladora (f. 1903).

1888: Maurice Chevalier, cantante y actor francés (f. 1972).

1913: Jesse Owens, atleta estadounidense (f. 1980).

1925: Yiye Ávila, evangelista puertorriqueño (f. 2013).

1944: Barry White, cantante estadounidense (f. 2003).

1958: Wilfred Benítez, boxeador puertorriqueño.

1967: Beto Cuevas, cantautor chileno, de la banda La Ley.

1973: Paul Walker, actor estadounidense. Nació en Glendale, California – falleció en Santa Clarita, California; el 30 de noviembre de 2013. Fue un actor, modelo, piloto de carreras y biólogo marino estadounidense, conocido por su papel de Brian O’Conner en la película de acción The Fast and the Furious, repitiendo el papel en cinco de las seis siguientes películas de la franquicia. También actuó en otras películas como Bajo cero (2006), Timeline (2003), Inmersión letal (2005), Nunca juegues con extraños (2001) y La prueba del crimen (2006). Tras licenciarse en biología marina en la Universidad de California, estudios que combinaba con su carrera como modelo profesional, Walker comenzó su carrera como actor invitado en varios programas de televisión como The Young and the Restless y Touched by an Angel. También obtuvo fama a través de películas para adolescentes tales como Alguien como tú y Juego de campeones. Fuera de la actuación, fue el rostro de la marca de perfumes The Coty Prestige, la fragancia Davidoff Cool Water para hombres, y protagonizó la serie de National Geographic Channel, Expedition Great White. También fundó la organización benéfica «Reach Out Worldwide» (ROWW), una organización que provee los esfuerzos de ayuda para zonas afectadas por desastres naturales, por lo que a menudo era elogiado por su trabajo de caridad fuera de la pantalla, tanto como el de intérprete. Paul Walker falleció el 30 de noviembre de 2013 en California, tras colisionar su vehículo y que éste se incendiara, por causa de un exceso de velocidad. Tras su muerte, tres películas en las que había participado, fueron estrenadas: Hours (2013), Brick Mansions (2014) y Furious 7 (2015). La canción See You Again de Wiz Khalifa nominada a los Premios Globo de Oro a la mejor canción original, parte de la banda sonora de Furious 7, es un homenaje a Walker.

Fallecimientos

1860: William Walker, filibustero estadounidense (n. 1824).