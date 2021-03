Un día en la Historia: esto aconteció un 03 de marzo de…

1493: en Barcelona, los Reyes Católicos reciben con todos los honores a Cristóbal Colón.

1882: en Estados Unidos es asesinado Jesse James, el bandido más famoso del Oeste, tras 16 años de persecución.

1895: comienza el juicio por libelo a Oscar Wilde, y que acabaría con el encarcelamiento del escritor por homosexualidad.

1905: en Argentina se funda el Club Atlético Boca Juniors.

1922: en Moscú, Joseph Stalin se convierte en el primer Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética.

1933: en Nepal, aviadores británicos sobrevuelan el monte Everest batiendo la marca de los 10 000 metros de altura.

1973: Se realiza la primera llamada por celular desde un aparato Motorola. La compañía tardó diez años en comercializar el primer modelo móvil: el DynaTAC 8000X. El primer teléfono inalábrico portátil, el cual resulta -para los estándares actuales- gigantescamente estorboso, pero que en su momento (~1973), fue una maravilla moderna. En ese día, Martin Cooper, ingeniero de Motorola, estaba con un periodista, caminando por las calles de Nueva York, el cual estaba realizando un reportaje sobre este asunto de lo que ahora llamamos teléfonos celulares. Cooper, para asombrar al periodista, realizó desde un teléfono celular, una llamada al ingeniero Joel Engel, de la competencia AT&T. Cuando le contestaron a Cooper en esa primera llamada de la telefonía celular, su “némesis” en la carrera por tener antes que todos esta tecnología, éste dijo: “te estoy hablando desde mi teléfono portátil, celular”. Hubo un silencio en la línea. Cooper hoy dia sigue pensando que Engel se estaba retorciendo del coraje rechinando sus dientes. Después de ese momento, el mundo verdaderamente cambió. La libertad de poder hablar desde cualquier parte era la prioridad de Motorola y por ello, un teléfono que parecía sería un éxito, en el teléfono, fracasó notablemente. Se ponían tantas restricciones para poder hablar desde el automóvil, que lo hizo poco funcional y pronto la gente se olvidó de esta idea. Increíble.

Nacimientos:

1270: William Wallace, soldado escocés (f. 1305).

1848: Arturo Prat Chacón, el más grande héroe naval chileno y uno de los mayores héroes navales del mundo (f. 1879).

1922: Doris Day, actriz y cantante estadounidense. (f. 2019).

1924: Marlon Brando, actor estadounidense (f. 2004). Su formación e instrucción teatral fue llevada a cabo por Stella Adler, una de las más prestigiosas profesoras que desarrolló el trabajo de Stanislavski en Nueva York; algunos sábados acudía al Actor’s Studio interesado en las clases de Elia Kazan. Se convirtió en actor de cine a comienzos de los años 1950. A lo largo de su carrera, recibió dos premios Óscar —al mejor actor por su trabajo en On the Waterfront en 1954 y por su actuación en El padrino en 1972—, dos Globo de Oro y tres BAFTA.

Se hizo mundialmente conocido en la década de 1950 por sus intervenciones en películas como Un tranvía llamado deseo (1951), Viva Zapata! (1952), Julio César y On the Waterfront (1954), entre otras. Posteriormente su trabajo en el cine pareció perder calidad y a partir de la década de 1970 sus intervenciones comenzaron a ser más esporádicas, si bien recuperó pujanza con filmes hoy míticos como El padrino, El último tango en París (1972) y Apocalypse Now (1979). Su breve papel en Superman (1978) fue muy comentado por los 4 millones de dólares que cobró por diez minutos de aparición en pantalla. Su última película fue The Score (2001).

1930: Helmut Kohl, político y canciller alemán entre 1982 y 1998.

1956: Miguel Bosé, cantante español.

1961: Eddie Murphy, actor, cantante y humorista estadounidense.

Fallecimientos:

1682: Bartolomé Esteban Murillo, pintor español (n. 1617).

1882: Jesse James, delincuente estadounidense (n. 1847). Nació y se crió en MIssouri. Tuvo dos hermanos y su padre era ministro de la iglesia bautista. Desatada la guerra civil, en 1862, Jesse James se unió a la guerrilla sureña de William C. Quantrill , junto a su hermano Frank James. La guerra devastó Missouri y fue determinante en la vida posterior de Jesse James. Acabada la Guerra Civil Estadounidense, James se rinde a los soldados de la Unión, pero, al no ser respetados los términos de la capitulación, retomó las armas (1866). Jefe de la James Band, formada por él, su hermano Frank y los hermanos Younger adquirió notoriedad por la audacia de sus asaltos a bancos y trenes. Sus planeamientos a la hora de asaltar cualquier lugar, eran muy estudiados por Jesse hasta el último detalle. Pronto fue buscado por todo el país y su fama se acrecentó rápidamente. Desde 1873 los robos de trenes fueron sus nuevas fechorías. Jesse se hizo famoso además porque donaba algo de su botín a los más necesitados, fomentando una imagen estilo “Robin Hood”. Murió por un disparo en la nuca por dos miembros de su propia banda el 3 de Abril de 1882, Charlie y RobertFord.