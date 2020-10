EUROPA.- Las noches mágicas están a nada de volver. Se llevó a cabo el sorteo para conocer cómo se jugará la fase de grupos de la Champions League 2020-2021.

En un sorteo atípico, debido a la pandemia del coronavirus, se definió la fase de grupos de la Champions League 2020-2021.

Un calendario que se tuvo que ver “apretado” debido al retraso de la temporada anterior, por la pandemia del coronavirus.

En el Grupo A estará el actual campeón, el Bayern Múnich que tendrá una dura prueba de exigencia defensiva con el Atlético de Madrid.

Junto a ellos estará el Salzburgo de Austria; y el Lokomotiv de Rusia.

Para el Grupo B estará el Real Madrid de Zinedine Zidane, que tras tres títulos consecutivos en la Champions League no ha podido llegar a una final otra vez.

Compartirá el sector con el Shakhtar Donetsk; el Inter de Milan de Antonio Conte y el Borussia Monchengladbach.

Dentro del Grupo C estará el Porto que tendrá una dura dura prueba ante el Manchester City de Pep Guardiola, el Olympiakos y el Olympique de Marsella.

El Liverpool de Klopp estará en el Grupo D junto al Ajax, que dejó de ser el mismo tras la salida de sus jóvenes referentes; el Atalanta de Gasperini que ha sorprendido a toda Europa y el Midtjylland que también entró por primera vez a la Champions League.

En el Grupo E irá el Sevilla de Lopetegui, que volvió a ganar la Europa League el año anterior y una vez más buscará la gloria en el máximo torneo de clubes en el Viejo Continente.

Junto a ellos estará el Chelsea de Frank Lampard, el Krasnodar de Rusia y el Rennes de Francia, que clasificó por primera vez a la Champions League.

Mientras que en el Grupo F estará el Zenit, bicampeón de Rusia junto al Borussia Dortmund de Lucien Favre; la Lazio de Ciro Immobile y el Club Brugge de Bélgica en un sector del que podría pasar cualquiera de sus integrantes.

Para el Grupo G será el turno de Cristiano Ronaldo y la Juventus en el tercer año del portugués como jugador de la ‘Vecchia Signora’.

Por fin volveremos a ver un reencuentro de Messi y ‘CR7’, y será en Champions League, porque estará el Barcelona en ese sector. Junto a ellos irá el Dynamo Kyiv y el Ferencváros.

Finalmente el Grupo H será el lugar del PSG de Neymar y Mbappé; que la temporada anterior se metió hasta la final pero la perdieron ante el Bayern Múnich.

Junto a ellos estarán el Manchester United, el sorprendente Leipzig que se reencontrará con los parisinos y el Istanbul.

The official result of the #UCLdraw! 🤩

Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020