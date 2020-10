DE MUJERES. Grandes sorpresas para cada signo del zodiaco este mes. Las energías en octubre 2020 se renovarán en algunos signos del zodiaco, puesto que, Plutón y Saturno estarán directos en Capricornio, Marte hace una cuadratura desde Aries y prende fuego las estructuras personales y planetarias.

Estos movimientos planetarios tendrán un fuerte impacto en la vida de cada uno de los signos del zodiaco. Octubre trae consigo muchos cambios que pueden ser repentinos y dolorosos para algunos, pero no debe perderse la fe y sobre todo, la seguridad de que cada tropiezo es una oportunidad para un nuevo comienzo.

Aries

Momento perfecto para tener la suerte de tu lado, especialmente a para animarte a crear nuevos proyectos y nuevas inversiones. Durante el mes de octubre la conciencia planetaria y astrológica te brindará la energía que necesitas para comenzar a realizar todas aquellas cosas que tienes relegadas desde hace mucho tiempo. En el amor, también cosas nuevas sucederán, solo tienes que estar muy atenta.

Tauro

El ámbito laboral será realmente el mejor ámbito para desarrollarte durante el mes de octubre. La Luna Llena de comienzo de mes te guiará para aclarar tu mente y finalmente decidas en aquello en lo que te vas a enfocar de ahora en adelante. También te traerá un amor inesperado. Trata de mantener más contacto con tus familiares, pues has estado evitándolos últimamente.

Géminis

Durante las primeras dos semanas de octubre, la Luna Llena te desconcentrará; pero después volverás a acomodarte en el camino. Eres una persona que se preocupa mucho por las cosas, pero trata de tranquilizarte, pues eso por lo que tanto te has esforzado, será mejor de lo que esperaste. Si esa persona por la que te sientes atraído no toma la iniciativa, atrévete a hacerlo tú mismo, no habrá nada de malo en eso. Los riesgos siempre serán bienvenidos.

Cáncer

A inicios del mes no notarás muchos cambios pero aproximadamente después del 12 de octubre, todo se acomodará y brillarás tanto en lo laboral como en el plano amoroso. Te sentirás más creativa e innovadora.

Si tienes en pareja, tendrás uno de los encuentros más inolvidable de tu relación. Si no tienes pareja, deberás esta muy atenta porque es posible que conozcas a una persona de manera virtual con quien podrías sellar un gran vínculo sentimental.

Leo

La Luna Llena tiene para ti una nueva y buena energía para comenzar a materializar todas las ideas de innovación que han pasado por tu mente. Es probable que tengas nuevas propuestas de trabajo. Es época para renovarte, no tengas miedo a los cambios. Trata de mantenerte en movimiento haciendo ejercicio o salir a correr al parque por las tardes.

El equilibrio será esencial en esta etapa. Si estás soltera, no pierdas el tiempo con quien no puede darte lo que necesitas y tampoco te desesperes; el amor va a tocar tu puerta el día más idóneo; y en estos momentos, es mejor que continúes conociéndote. Si estás en pareja, el mes de octubre será clave para determinar si van a seguir juntos o no.

Virgo

Debes relajarte un poco y dejar por un tiempo el trabajo de lado. Concéntrate en el amor y en ti misma para brillar. Si es necesario, compra ropa o un nuevo perfume, esto te ayudará para que comiences a renovarte. Pero mucho cuidado, durante esta época debes cuidar mucho tu dinero, pues lo has malgastado mucho últimamente. Mantén la mente positiva sin importar lo que otras personas puedan decir u opinar de ti.

Libra

El mes de octubre será el mejor del año para ti. El signo del balance y el equilibro se activa con toda su fuerza y despliega su encanto. Tus últimos proyectos van a rendir los frutos y se van a traducir en esos ingresos que tanto habías estado esperando. Respira profundo y confía en tu intuición.

Escorpio

Durante el mes de octubre, la Luna Nueva aportará terrenos propicios para reinventarte. Los cambios serán una buena opción en este periodo, así que no tengas miedo, todo va a mejorar.

Recárgate de energía y empodérate para atravesar todas las circunstancias a las que tendrás que enfrentarte para alcanzar aquello que tanto has deseado. lo que viene y lo bueno que vendrá.