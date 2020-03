“Tuvimos 93 minutos encima de la UPNFM”, Diego Vásquez

TEGUCIGALPA.- El técnico de Motagua, Diego Martín Vásquez, habló acerca del partido que disputaron los azules ante los “Lobos” de la UPNFM en el estadio nacional. El juego terminó 0-0.

«Hoy el equipo me gustó mucho, con recursos genuinos buscamos por todos lados, simplemente la pelota no entró. Un centímetro más acá un centímetro más allá. Quizás no faltó un poquito de definición en algún cabezazo de Moreira, pero tuvimos la de Galvalíz en el palo. Tuvimos 93 minutos encima de ese equipo», inició diciendo Diego.

Diego tuvo que utilizar algunas variantes, como el debut de Wesly Decas, jugador que llegó del Atlante United 2:

«Lógicamente por la acumulación de partidos. Es algo positivo que Decas debutó en el fútbol hondureño porque acá no lo había hecho, hicimos debutar un jugar más y nosotros siempre miramos el vaso medio lleno», contó Diego.

La participación de Erick Andino tras su recuperación

«Jugó poco 10 o 12 minutos, pero de a poco se va recuperando, es un jugador interesante para nosotros y en el pasado nos ha dado mucho. Tuvo una lesión complicada y en Motagua se pelea un puesto cada fin de semana.

Asimismo, uno de los periodistas en la conferencia de prensa le consultó a Diego si estaba en ‘crisis’ a lo que el entrenador contestó: “El hombre dice que si estamos en primero estamos en crisis, estamos medio locos con el vértigo muchachos», lanzó.

Por otra parte, felicitó a su plantilla y aseguró que se hizo un buen trabajo ante el conjunto de Salomón Nazar.

«Felicitar a los jugadores, lo intentamos por todos los lados, pero cuando un equipo está cerrado, hay dos situaciones para abrirlo: darle mucho amplitud y profundidad y media distancia y tuvimos las dos fases del juego, las hicimos perfectamente, pero la pelota no entró. El equipo rival tuvo juego y tuvo la virtud de defenderse bien. Esas pelotas por centímetros no fueron adentro», cerró Diego.

