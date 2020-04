TSC: Copeco detuvo pagos de relacionados a compras sobrevaloradas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. – Según el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), José Juan Pineda, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) ha detenido los pagos relacionados a televisores, percoladoras y otros artefactos que se dio a conocer recientemente.

En ese sentido, el titular del TSC aseguró también que se están encargando de comprobar si estos artículos se han entregado o no.

Por medio de una entrevista, Pineda manifestó: «No se ha hecho la compra porque no se ha pagado, mientras no se paga no se finaliza la compra».

Respecto al tema, el funcionario también manifestó que aún deben observar la situación actual. Asimismo, conocer si los trabajadores del TSC están disponibles para movilizarse hasta la ciudad de San Pedro Sula y Villanueva, del departamento de Cortés.

Indicó que esa es la forma en que iniciarán a verificar si ya entregaron el equipo adquirido por Copeco. Sin embargo, volvió a recalcar: «El pago está retenido, lo digo con propiedad, yo tengo el cheque sin la firma del director de Copeco (Gabriel Rubí)».

Lo revelado por el TSC

Por otro lado, el magistrado del TSC mencionó que hace poco se reunió con Gabriel Rubí, y logró comprobar que la compra no está pagada. Además, señaló que pudo comprobar la otra información que ha trascendido sobre el precio de los televisores, que tendrían un costo de L 2, 700, según manifestó.

Entre tanto, también mencionó que realizó las observaciones y recomendaciones necesarias a los directivos de Copeco, en el tema de adquisición de percoladoras y televisores, los cuales presentan precios muy altos de referencia.

Cabe mencionar que la población hondureña ha mostrado su malestar sobre este tema, debido a los exagerados montos que se han dado a conocer a través de medios de comunicación y redes sociales.

Además, sobre las explicaciones que se han ofrecido a la prensa, indicó: «Yo entiendo, pero eso se manejó mal por el público. Estamos viviendo en un país mediático y eso a simple vista se ve que no es prioridad».

La justificación de Copeco

Entre las explicaciones que brindó la Copeco, está que los televisores y las percoladoras con un valor exagerado, los adquirieron con el objetivo de «respetar las garantías individuales descritas en la Declaración de Derechos Humanos».

También, indicaron que «se requiere que las clínicas de aislamiento de pacientes de coronavirus se les acondicione espacios recreativos, de alimentación y de salud».

Para justificar las compras, Copeco presentó algunos recibos donde se muestran los supuestos gastos. En el documento se indica que los diversos artefactos los compraron a la empresa GNM Corporation, cuya sede está ubicada en Carolina del Norte y tiene 31 años de experiencia. El director ejecutivo de la empresa es Morris Glenn E.

Cabe recalcar también, que el monto ejecutado según Copeco es de 2, 391, 100 lempiras. Las investigaciones sobre este caso continúan y hay quienes aseguran que los involucrados son muchos, tanto personas individuales como empresas e instituciones.

Mal uso de dinero por parte de municipalidades

Entre otros temas, el titular del TSC comunicó que la institución ha recibido una denuncia. En tal escrito, manifestaron que existen por lo menos nueve municipalidades que no están haciendo el uso correcto de los fondos que el Gobierno les autorizó para la compra de alimentos a sus ciudadanos.

Reveló que algunas de las alcaldías que ya se han denunciado están, la de Gualaco, ubicada en Olancho, donde según él ya se ha tomado cartas en el asunto.

Asimismo, en la ciudad de Danlí, ubicada en El Paraíso, ahí indicó que el problema es otro, pues los alimentos de la «bolsa solidaria» no han salido completos. Además, informó que hay otras irregularidades que se han presentado sobre el monto de la entrega de la misma.

Sin embargo, a pesar de estos problemas, manifestó que ya hay personas realizando monitoreos para cuidar que el proceso se realice correctamente en cada municipalidad.

Los artefactos mencionados en los recibos

En cuanto a las adquisiciones de Copeco, se indicó dos centros de atención primaria por un valor de $223, 353.16. Estos adquiridos en DXL Enterprises LLC.

Percoladoras Hamilton Beach por L 2,793.00.

Televisores de 32 pulgadas JVC, por L 3,69.00.

130 ventiladores, 90 respiradores y 90 succionadores por $ 2, 280, 410.00, comprados en Partners Medical Supplies Inc. Asimismo mencionaron otros artefactos.

Según Copeco, la Secretaría de Finanzas les asignó un monto de L 48, 285,520.00, y de ese dinero, ejecutaron L 13, 827, 664.00. Del mismo, compraron 317, 101 unidades de gel de 4 onzas antibacterial y 18, 286 unidades de gel en galón.