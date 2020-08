HONDURAS. Luego de violentar varias veces la ordenanza de quedarse en casa, razón por la cual en dos ocasiones fue detenido por la Policía, el «apóstol» Santiago Zúniga se contagió de Covid-19, pero según él, ya se recuperó.

Para sanarse, «Chago», como también se le conoce, supuestamente no utilizó el tratamiento M.A.I.Z, sino métodos caseros, y le funcionó. Al contrario, aseguró que los médicos «son pícaros» cuando fue abordado uno de sus seguidores.

«Los doctores asesinan a la gente, es verdad, con esta mentada enfermedad del coronavirus, ¿Quién se ha encargado de matar a la gente? ellos«, aseguró el «apóstol». Según él, opinar lo contrario es «apañar las sinvergüenzadas de esos animales (los médicos)».

A su vez, dijo que luego vencer al Covid-19, ahora se siente «como de paquete, como un joven de 20 años», y que considera que su enfermedad fue una prueba de Dios, «Porque Dios dice que nos va a pasar por fuego», afirmó.

Entre otras cosas, Santiago Zúniga habló sobre Herminio Juárez, sobre quien dijo que ya tiene otra novia y demás, supuestamente le prometió a él una ayuda a través de un amigo en Estados Unidos.

Dos detenciones de «Chago»

La primera vez que la Policía detuvo a «Chago» fue detenido el pasado 13 de abril. El «apóstol» salió libre al día siguiente, aunque «de manera arbitraria» su camioneta Hyundai Santa Fe no le fue devuelta, denunció su abogado.

Luego, le ocurrió de nuevo el 19 de mayo, por la misma situación, y en esta oportunidad, su motocicleta roja quedó decomisada.

La popularidad de este personaje hizo que el suceso llamara la atención de la ciudadanía hondureña.

«Los de la Policía me sacaron el billete, por ejemplo, L300 porque perdí la esquela, no me perdonaron, otros L600 por el robo que me hicieron del pago de la licencia. Hay que tenerles miedo», dijo. No obstante, «Yo voy a circular todos los días, porque (no hacerlo) ese es mandamiento de maricones», cerró.

