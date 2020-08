TGU: Dúo de amigas lanza iniciativa para llevar alimentos a hospitales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En plena pandemia de COVID-19, la joven Angie Peña visitó junto a su madre el Hospital Escuela (HE); habían preparado platos de alimento para regalar a las personas necesitadas.

Ellas sabían que encontrarían un escenario donde su comida sería de ayuda. Sin embargo, cuando llegaron, aquel contenedor repleto de alimentos se vació mucho más rápido de lo que tenían previsto.

«Se hizo súper poquita la comida. Vimos a la gente acostada en la calle, sobre cartones y muy enferma. Se me partió el corazón», relató Angie a Diario TIEMPO Digital.

De inmediato se dijo a sí misma que quería ayudar más a la causa. Como si todo estuviera predestinado, instantes después su amiga Jennifer Rodríguez le escribió. Su intención no era otra que decirle que forjaran una unión en beneficio de la gente.

Es así como el dúo de amigas pensó en lanzar una iniciativa para la recolección de fondos y así visitar hospitales públicos. ¿Qué llevarán? Pues, aún no está totalmente definido. Todo dependerá de los insumos y aportaciones monetarias que consigan.

Ayuda por partida doble

En primera instancia, la idea que tienen es llevar burritas, un desayuno típico entre las familias hondureñas. Además, tienen previsto acompañar ese delicioso bocadillo de refrescos.

Eso sí, hay un detalle especial en la preparación de ese alimento. Quien le pondrá su sazón a las burritas será una señora que, durante toda la cuarentena, ha estado sin trabajo; por tanto, ella recibirá unos anhelados ingresos y la actividad caritativa tendrá un aporte dual.

Ahora bien, no solo se quedará en burritas. La colaboración continúa creciendo. Angie contó que una amiga más le escribió y le mencionó que quería sumarse para agregar sándwiches al menú de la donación.

Una mano amiga

Usted, lector de TIEMPO, también puede ser parte de esta solidaria iniciativa. Para hacerlo, puede llamar al teléfono 3181-2672. Si así lo desea, puede donar ingredientes para la preparación de los alimentos, agua o insumos de bioseguridad.

Además, si desea hacer un aporte económico, puede hacerlo a través de las cuentas que se muestran en el arte a continuación.

«Cualquier ayuda, por pequeña que sea es bienvenida. Hay mucha gente que va al hospital solo con el dinero del pasaje y si les da hambre, aguantan eso todo el día», comentó Angie.

«Es difícil estar enfermo, con hambre y aguantando sol. Queremos ayudar a esa gente a que, por lo menos, tenga algo de comer», enfatizó.

Dotación de insumos

Jennifer comentó a TIEMPO que su intención es acumular bastante fondos para que, además de los comestibles y bebibles, puedan entregar mascarillas, botes de gel, y demás insumos de bioseguridad necesarios ante la crisis sanitaria.

«Las mascarillas la gente las reutiliza; es mentira que las personas tienen dinero para estar comprando mascarillas diariamente. También queremos ayudarles con eso», agregó Angie.

Cabe apuntar que por ahora no está definido en qué lugares brindarán la ayuda. Sin embargo, sí determinaron que será en recintos asistenciales públicos de la capital; confirmarán cuáles después de un análisis de dónde hay más necesidad.

Igualmente, según apuntó Jennifer, tuvieron noción de que en el área del casco histórico (centro) también hay personas clamando por una ayuda. En virtud de ello, también visitarán el Parque Central.

«Hay muchas personas que, porque no estén esperando una cita en el hospital, no significa que no tienen necesidades. El punto es ayudar lo más que podamos», manifestó Angie.

Se tiene previsto que la primera jornada de donación se desarrollará el próximo viernes. Sin embargo, el dúo de amigas tiene claro que, si todo sucede como lo tienen planeado, será la primera de muchas salidas para echar una mano a los capitalinos. ¡Enhorabuena!