Teófimo López no le tiene miedo a Vasyl Lomachenko

NUEVA YORK. – Teofimo López, pugilista hondureño y actual campeón del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ha asegurado una vez más que está listo para enfrentar al ucraniano Vasyl Lomachenko.

Y es que la pelea entre Teófimo y Lomachenko estaba pautada para el 30 de mayo, misma que tendrá que ser reprogramada por la crisis mundial que vive el deporte por el Coronavirus.

Cabe recordar que no se había a anunciado la fecha, pero el boxeador hondureño, inició una secuencia de publicaciones por medio de su cuenta de Twitter.

López envió un tuit que simplemente decía “mayo 30”, acompañado de un emoticon de guardar silencio.

El segundo tuit es un fragmento de la letra de la canción “New York, New York”, insinuando, obviamente, cuál sería la sede para la pelea. (Madison Square Garden).

Start spreadin’ the news, I’m leaving today, I want to be a part of it..

— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 8, 2020