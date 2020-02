Promesa del tenis dijo odiar el deporte de la raqueta con todo su corazón

Claro que la lógica sería que Bublik se retire, ya que nadie lo obliga a ser parte del circuito si no lo disfruta, pero el diestro dio una razón por la que continúa dentro del mundo de la pelotita amarilla.

“No creo que haya ganado lo suficiente (lleva ganados 1.347.179 de dólares en premios). De lo contrario ya me habría retirado. O tal vez no. Todavía no he llegado al mismo punto que mi amigo Bernie (Bernard Tomic). Pero no estoy lejos de eso”, sentenció, poniendo como ejemplo lo hecho por su colega australiano en 2017, cuando declaró que ya no respetaba el tenis.

Bublik: “Creo que moriré jugando al Tenis”