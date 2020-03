SPS: Más de 60 personas detenidas en toque de queda ante Covid-19

REDACCIÓN. Por desobedecer el toque de queda absoluto impuesto por el Gobierno de la República ante la pandemia del Covid-19, que está vigente hasta el próximo domingo 29 de marzo, la Policía Nacional de Honduras ha detenido a 61 ciudadanos.

Esto debido a que las personas circulaban sin poder justificar el motivo de andar en la calle. Además, han sido decomisados 35 vehículos en los que se transportaban.

Según el Comisionado Mejía, «las medidas seguirán siendo implementadas, seguiremos yendo a los lugares donde mayor afluencia de personas hay para tratar de corregir esta situación. Las personas que anden en la calle deben regresar a sus viviendas».

Para el alto mando de la Policía Nacional, es primordial que la gente permanezca en casa para evitar la propagación del Covid-19. «Este virus es de movimiento, si nosotros nos movemos, el virus se mueve. Si estamos compartiendo con otras personas pues vamos a compartirlo también».

Operativos policíacos continuarán en todo el país

Por su parte, el Subcomisionado Marlon Miranda informó que se mantienen los operativos. «Hay diferentes retenes en toda la zona noroccidental, La Ceiba, El Progreso y Cortés se mantienen en el toque de queda absoluto.»

También ha anunciado lo que pasará con las personas que han detenido y las que posiblemente detengan. «Estamos siendo bastante estrictos, hemos retenido personas que no justifican su circulación. Las personas van a ser detenidas y posteriormente serán llevadas a un centro de cuarentena.

Crisis por Covid-19: Sector transporte pierde entre 19 y 22 millones a diario

Entre 19 y 22 millones de lempiras pierde diariamente el sector transporte por las medidas decretadas por el Gobierno de Honduras para evitar la propagación del COVID-19.

Así lo denunció este lunes el vicepresidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (ATAXIS), Danilo Flores, quien dijo que tanto los conductores como sus familias están desesperados por esta situación.

Cabe señalar que el COVID-19 ya ha dejado más de 14 mil personas muertas a nivel mundial. Y en el país, ya son 27 casos positivos que han confirmado las autoridades de la Secretaría de Salud.

Ministra de Salud: «Bebé que nació de infectada por COVID-19, dio negativo

En ese sentido, el dirigente del sector transporte incitó al Gobierno a que busque una solución para que cada uno de ellos trabaje.

“Por la situación entendemos y somos respetuosos de la ley, y esta enfermedad del COVID-19 pues nosotros lo vemos preocupante y sabemos que vamos a salir adelante como ciudadanía”, aseguró.

Sin embargo, Flores reiteró que no solo los conductores están desesperados, sino que también las familias porque el dinero que ganan diariamente lo utilizan para sobrevivir.

“Uno no está acostumbrado a estar en la casa. Hay que buscar el trabajo y el dinerito a diario para comer y sobrevivir y hacer sobrevivir a la familia también. Si no trabajamos, no comemos. Y en ese aspecto nos sentimos preocupados y consideramos que esto tiene que mejorar”, puntualizó.

Por otra parte, el dirigente indicó que las autoridades policiales han decomisado algunas unidades del sector transporte por no obedecer el toque de queda absoluto.

“Nosotros les hicimos ver a nuestros compañeros del transporte que esta situación es una emergencia nacional y tenemos que ser respetuosos de la ley. Entonces, en el caso nuestro, son pocos los compañeros que sí han sido detenidos”, concluyó.