SINAGER confirma: En Cortés se toman más muestras para detectar Covid-19

HONDURAS. Hasta ayer, pero luego de varias semanas, Cortés no fue el departamento con mayor número de nuevos contagios por Covid-19 en el país, aunque usualmente es el Valle de Sula que registra más casos cada día, ¿a qué se debe esto? Francis Contreras confirmó que la razón es que, actualmente, en Cortés se toman más muestras de detección.

«(…) Donde mayor número de pacientes sospechosos se tiene, es donde se enfoca mayor número de pruebas. Si se hacen pruebas a pacientes asintomáticos, es probable que van a salir muchas negativas, entonces las pruebas se van enfocando hacia donde se tiene más casos sospechosos», expuso el galeno a través de el programa En La Mira.

Pero no siempre esto fue así, señaló Contreras, pues al inicio de la pandemia, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) enfocó sus trabajos en el Distrito Central, en donde se presentaron los primeros casos locales en Honduras.

«Pero si usted revisa el historial, los primeros casos se presentaron en la capital, pero muy rápidamente aparecieron más casos sospechosos en la zona del Valle de Sula, entonces se hizo mayor número de pruebas”, agregó, y esa es la razón por la que a diario Cortés contabiliza más nuevos casos.

Con ayuda del IHSS se tomarán más muestras para detectar Covid-19

Ahora, con la ayuda del laboratorio molecular que adquirió el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el SINAGER puede aumentar la cantidad de muestras que se analizan a diario en el país y, de ese modo, dedicarle más esfuerzos a Tegucigalpa.

«Sí es necesario diagnosticar, porque el virus no únicamente se encuentra en la zona norte de Honduras, sino que hay una cantidad importante en la capital, y ya vemos que en otros

departamentos está extendiéndose.

No obstante, como también sucede en la zona norte, Contreras afirmó que en el Distrito Central hay ciudadanos que no se dejan tomar muestra cuando las brigadas médicas salen a las calles a hacer cercos epidemiológicos.

“En la mayoría de las viviendas no están dejándose tomar la muestra, entonces, fíjese usted, por un lado me dice ‘hay que hacer más pruebas’, lo cual es correcto, sí, hay que hacer más pruebas. Ajá, pero por otro, llego yo a su casa y no me deja hacer la prueba… ¡Entonces! ¿En qué estamos? Así no funciona”, dijo Contreras.

