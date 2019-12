REDACCIÓN- Liliana Mendiola Mayanes, artísticamente conocida como Lyn May, es una de las figuras más polémicas del medio, ya que suele expresar su sentir en cada oportunidad que se le otorga y no duda en hablar sobre su vida privada.

En esta ocasión, la vedette reveló que, a pesar de que es 38 años mayor que su actual pareja, ambos suelen tener relaciones íntimas hasta tres veces al día, sorprendiendo a los medios de comunicación durante una serie de entrevistas que sostuvo con la prensa.

La también actriz contó todo sobre su vida privada, incluyendo qué posiciones la hacían sentir más segura con su novio, sonrojando a los presentes.

Asimismo, la famosa aprovechó el momento para asegurar que su octavo matrimonio no se trataba de una estrategia de publicidad, sino que se encuentra muy enamorada del hombre con el que contraerá nupcias.

«Que digan misa,a mi no me importa. A mi nunca me ha importado lo que diga la gente, ¡me vale madre!», dijo Lyn May.

Lea también: Así luce Lipstickfables tras cirugía de nariz; haters se burlan de ella

Lyn May está muy enamorada

Recordemos que Lyn May ha mostrado, a través de las redes sociales, lo orgullosa y contenta que se siente con su novio, Markos.

El también cantante suele aparecer en varias fotografías con la vedette, provocando envidias por las redes, pues sin duda es un hombre muy afortunado.

Hace tan solo cuatro días, la actriz compartió una postal en la que aparece junto con su nuevo amor en la alfombra roja de los Premios Arlequín.

La luminaria desfiló con un vestido carmín muy ajustado, el cabello sobre los hombros y una bolsa con tonos aperlados, impactando con un brillante tono de labios.

Mientras tanto, su novio optó por un conjunto muy invernal, posando con un saco gris, pantalones negros y zapatos del mismo tono.

Esa publicación alcanzó 975 Me Gusta y decenas de comentarios, mediante los que los cibernautas le dejaron hermosos mensajes a Lyn.