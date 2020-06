SEGA anuncia su minúscula consola retro; conoce que juegos trae

Si tu vista no es muy buena, te preguntarás cómo podrías hacer para entretenerte con un objeto tan pequeño. Igual puedes, sólo que tendrás que gastar un poco más. Y es que, si compras el pack de cuatro consolas, SEGA te obsequiará una lupa especial para observar mejor el contenido de los juegos.

Juegos

Sí, sí, pinta bien, es algo interesante podrías pensar. Sencillamente podría describirse como algo fuera de lo ordinario. Sin embargo, un «detalle» muy importante es saber qué podrás jugar si adquieres la nueva consola de SEGA.

Aún no hay una confirmación oficial de los juegos que incorporará, pero, una filtración de un medio asiático listó cuáles serían de acuerdo al color de cada consola.

Negra: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run y Royal Stone.

Azul: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale y Baku Baku Animal.

Amarilla: Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict y Nazopuyo Aruru no Ru.

Roja: Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi y Columns.

¿Qué tal? Trae de todo un poco. Lo cierto es que aún no está a la venta pero saldrá al mercado el seis de octubre en Japón, después, se comenzará a comercializar por el resto del mundo. Se especula que su precio será de 40 euros por consola pero que habrá una oferta por adquirir el pack completo. Además de la lupa, claro.