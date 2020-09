El argentino llegó a Honduras luego de una verdadera «travesía», pues voló desde su natal Argentina, haciendo escala España y finalmente a tierras catrachas. Ryduan se someterá a pruebas de COVID-19 para poder presentarse a las órdenes del estratega albiceleste Héctor Vargas y comenzar entrenamientos en la sede esmeralda.

Así la llegada de Ryduan Palermo a suelo hondureño

Va por el «9»

En platicas anteriores, «Rydu» dijo que le gustaria usar la camisa número «9» en el Marathón, el delantero llega con grandes expectativas al club sampedrano.

“Mi padre lo que más me inculca es el trabajo, que no baje los brazos, que me sacrifique que eso tarde o temprano da frutos. Me gustaría usar el número nueve, pero si no se puede no hay problemas”.

👋🏻💚| Ryduan Palermo envía un saludo especial a la afición verdolaga y espera pronto incorporarse a la guarida del #MonstruoVerde 🙌🏼🦖💚.#YoSoyFuriaVerde pic.twitter.com/eDOFtXcXjl — CD Marathón (@CDMarathon) August 5, 2020

“Mi decisión fue más que nada por lo que me han comentado sobre Héctor, que es un entrenador que apuesta mucho por los jóvenes que siempre busca potenciarlos, eso fue fundamental para aceptar ir a Honduras”.

FICHA DEL JUGADOR

Nombre: Ryduan Palermo.

Fecha de nacimiento: 24/07/1996.

Edad: 24.

Altura: 1,84 m.

Nacionalidad: Argentina.

Posición: Delantero – Delantero centro.

Club actual: CD Marathón.

