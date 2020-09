SAPP duda del COHEP: No cumpliría requisitos para operar aeropuertos

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP), dejó en duda la capacidad del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), para poder operar tres aeropuertos internacionales de Honduras.

En tal sentido, César Cáceres, superintendente de concesiones de la SAPP, expresó que el COHEP «perfectamente podría participar, pero, ahora ellos no podrían reunir los requisitos necesarios para constituirse en operador».

Y es que, la empresa privada anunció que presentará un proyecto formal para el manejo -sin fines de lucro- de las terminales aéreas de San Pedro Sula (Ramón Villeda Morales), La Ceiba (Golosón) y Roatán (Juan Manuel Gálvez). Puesto que, la concesión de los mismos con el operador InterAirports S.A. finaliza el 28 de septiembre próximo.

A partir de ello, el gobierno, creó la Empresa Hondureña de Infraestructura Aeroportuaria S.A. (EIHSA); la cual, administrará los tres aeropuertos desde el 29 de este mes, en asesoramiento con una compañía del sector de aviación.

Por lo que, ante estas declaraciones de la SAAP, el COHEP respondió que «no han entendido la propuesta». Aclarando que, en ningún momento se presentó la misma a este entidad del Estado.

«Es muy fácil cuestionar sin dar una respuesta»

En defensa a los cuestionamientos, el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, dijo a TIEMPO Digital que, «cuando nosotros hicimos la propuesta, (fue) a un comité que tiene el gobierno; no a la Superintendencia de la Alianza Público Privada. No se incorporó a eso, porque ellos no son los responsables; es una comisión».

Además, resaltó que, «no puede descartar el proyecto que presentó el COHEP y sus organizaciones miembros, porque yo creo que ni siquiera lo han leído, ni estuvo en la reunión».

Por lo cual, indicó que la propuesta siempre será entregada al gobierno para que este la pueda analizar; aunque, arguyó que «seguramente ni siquiera la van a leer».

¿En qué consiste la propuesta del COHEP?

De acuerdo a Urtecho, la propuesta formal se basa en dos aspectos.

Dirigir los tres aeropuertos más los aeródromos que están en el país. Además, de revisar adecuadamente como se encuentran para hacer una licitación dentro del término de dos años. Que esa licitación no lleve nombres y apellidos, sino que haya una verdadera competencia para mejorar las condiciones de competitividad. Con el objetivo de que el país no pierda más fondos al otorgarlos a otra empresa.

De igual forma, reiteró que lo que busca el sector privado es salvar la economía del país. «Aquí hemos hablado que el centro logístico de Centroamérica debe ser Honduras, pero, así con este tipo de proyectos nunca (lo) vamos a ser».

Finalmente, el director ejecutivo puntualizó que «nosotros esperamos que el gobierno revise la propuesta del sector privado; el cual, puede ser manejado por una fundación sin fines de lucro como es la fundación COHEP. Lo que queremos es transparencia, cosa que no ha ocurrido en este momento».

«Este proyecto debe ser aprobado por el Congreso Nacional, sea que se lo den al Cohep o que lo den a esa nueva empresa. Es obligatorio», sentenció.

