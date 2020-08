Ruptura amorosa: ¿Por qué te cuesta tanto superar a tu ex?

DE MUJERES. Cuando iniciamos un noviazgo lo hacemos esperando que dure para siempre porque estamos convencidos de que esta vez es el indicado, pero las cosas no siempre salen como esperamos, es ahí donde preguntamos ¿por qué cuesta tanto dejar ir un ex?

Si recientemente terminaste con tu pareja, aquí te detallaremos cuáles son algunas de las razones que te pueden llevar a seguir en contacto con él. No te confundas, eso ya no es amor.

Siempre debes tener presente que, mereces un amor sano, atrévete a volver a creer pero antes cierra el ciclo con tu ex, pues seguramente lo que te une a él son solo recuerdos de lo que fue.

En ese sentido, te presentamos tres razones por las que muchas personas siguen en contacto con su ex, para que no te confundas, ni regreses esperando lo que no puede ser.

Miedo a la soledad

Muchas personas siguen en contacto con su ex porque no saben estar solos, les aterra la idea de concentrarse en su crecimiento personal, y creen que estar en pareja es sinónimo de estabilidad emocional, lo cual es un gran error.

Temor a no encontrar alguien mejor

En ocasiones sigues en contacto con tu ex pareja porque quieres mantener viva la posibilidad de regresar en caso de no encontrar a alguien mejor, te recordamos que mereces el mismo amor que estás dando, nunca te conformes con menos.