Rojer Rojas y el Tolima regresan a la acción el 8 de junio

COLOMBIA.- Roger Rojas, delantero hondureño del Deportes Tolima de la liga colombiana de fútbol, habló acerca del regreso del balompié al país sudamericano.

“Ya dieron luz verde de regresar a entrenar y estoy ansioso de volver, ya son más de 70 días encerrados; y deseo ponerme los tacos para comenzar a tocar el balón y hacer los nos gusta, jugar al fútbol”, inició diciendo Rojas sobre el regreso del balompie.

Y agregó: “Espero hacer de la mejor manera el trabajo cuando reanude del campeonato y anotar los goles que es lo que le da valor a un delantero. Se puede jugar bien en cada partido, pero la tardea es anotar”, mencionó.

Su paso por Colombia

A pesar que Rojas ha quedado debiendo al fútbol de Colombia: “Me he sorprendido, porque no hacer goles en siete partidos uno puede recibir burla, pero ha tenido cariño, motivación y me dicen que siga adelante que no me desespere que los goles van a llegar y les estoy agradecido, porque ha sido tolerante conmigo”, expresó Rojas.

Rojas antes de llegar al Deportes Tolima pasó por el Olimpia de Honduras, por la Liga Deportiva Alajuelense y por Sabah KF de Azerbaiyán.

