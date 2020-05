Roger Espinoza habla de su experiencia con la selección de Honduras

El hondureño Roger Espinoza, mediocampista del Sporting Kansas City de la MLS, habló este domingo en entrevista, donde reveló parte de su experiencia con la selección Nacional de Honduras; además dejó muy claro que su “momento en la H ya pasó”.

Asimismo, Espinoza comenzó a hablar sobre el regreso a entrenamiento con la MLS en estos tiempos de covid-19. Estos comenzaron a retomar sus trabajos hace tres semanas.

“Mi momento en la selección ya pasó y cuando estuve di el cien por ciento, Fabián Coito, habló conmigo y le expresé todo lo que sentía; dijo que me comprendía y que si cambiaba de opinión el equipo de todos seguía abierto”, inició diciendo Roger a Cinco Deportivo.

Su historia en los mundiales

Espinoza fue parte de los dos mundiales consecutivos a los que Honduras clasificó: Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Además participó en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Mismo donde salió ovacionado tras ser expulsado.

“Fue un partido muy bonito para todos, lo podíamos ganar, jugamos muy bien pese a tener un futbolista menos desde el primer tiempo. La gente se inclinó de nuestro lado porque el árbitro no estaba siendo justo; y cuando salí expulsado se pusieron de pie para ovacionarme”, contó Espinoza.

Su primer llamado a la Bicolor

El “Chino” Espinoza recordó su primera convocatoria con la selección de Honduras, bajo el mando de Reinaldo Rueda.

“No fue que me convocaron, Alexis Mendoza me dijo que estaba invitado a entrenar una semana en Estados Unidos, luego que pasó una semana me llevaron a Honduras, me hicieron jugar en la Copa de Naciones y desde entonces siempre contaron conmigo”, reveló.

Cabe recordar que Roger también militó con el Wigan de Inglaterra, donde fue acompañado por varios de sus compatriotas: “Fue una linda experiencia porque nunca estuve solo, estaba Maynor Figueroa y luego llegaron Hendry Thomas y Juan Carlos García; vencimos a un City cargado de estrellas en esa final, Tévez, “Kun” Agüero, David Silva, entre otros, me sentí orgulloso de representar bien a mi país”, cerró Roger Espinoza.

