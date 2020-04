Roberto Contreras recorta su personal por falta de ingresos y facturas de la EEH

CORTÉS, HONDURAS. Luego de que su propuesta al Gobierno de trabajar por autoservicio no fuese escuchada, y con la llegada del recibo de consumo eléctrico promediado por la Empresa Energía Honduras pese a que su restaurante está cerrado desde hace un mes, Roberto Contreras dio a conocer que no tiene más alternativa que despedir a algunos de sus empleados.

Cabe destacar que la franquicia de Contreras reanudará sus servicios con entregas a domicilio, «pero solo con el ‘delivery’ no sacamos adelante a la empresa. Estamos haciendo un esfuerzo grande para ver si nos sostenemos. Pero si esto funciona, cuenten conmigo, con nuestra familia, porque estamos para ustedes», dijo a sus empleados suspendidos.

«Esto no es un adiós»

Fue así como través de un audio vía WhatsApp, con una voz triste, solloza, Contreras dijo lo siguiente: «Nunca pensé tener que decirle a mi gente, que por decisiones estúpidas del Gobierno, que nos impide vender por autoservicio, cuando las farmacias y supermercados lo pueden hacer, nos vemos en la penosa necesidad de recortar las fuentes de empleo que duramente forjamos juntos».

Una decisión «difícil», así calificó Contreras la determinación que tomaron él y su familia, porque sabían que todos sus colaboradores necesitan conservar su trabajo. Y aunque «se hizo un esfuerzo» para acreditar salarios durante al cierre de operaciones, debido al nulo ingreso y facturas a pagar, esta vez no hubo otra opción.

«Lamentablemente ya no podemos más. Ya no podemos pagar dos planillas manteniendo la empresa cerrada. Los recibos de energía llegaron como si estuviésemos operando. Es más de L1,200,000 que no sé cómo se podrá pagar porque ustedes saben que no tenemos ingresos», dijo a su personal mediante el audio.

«Puedo sentir el dolor»: Roberto Contreras

Asimismo, Contreras se solidarizó con sus colaboradores que a partir de hoy ya no tendrán sueldo, diciéndoles que «puedo sentir el dolor que están pasando», pero a medida que la crisis sanitaria se termine «nosotros contamos con ustedes… ustedes son parte de nuestra familia».

«Tengan seguro que, si de alguna forma logro vender un terreno o alguna propiedad, yo voy a tratar de ver cómo apoyarlos a ustedes aunque sea con la tercera parte o la mitad de un sueldo para que no vayan a pasar tanta necesidad», agregó Contreras.

Roberto Contreras dijo que ahora tratará de mantener su empresa «a flote». Sin embargo, «el futuro es incierto y solo nos queda orar al Señor para que esto pase pronto y ustedes (los suspendidos) vengan nuevamente a nuestra familia«.

«Este no es un adiós definitivo, esto es una ‘hasta pronto’. No se preocupes, vamos a salir de esto, nos vamos a volver a levantar y ustedes volverán a sus empleos.

