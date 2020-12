Lewandowski merece ganar el «The Best» según Rummenigge

Alemania.- El presidente del Bayern Múnich Karl-Heinz Rummenigge declaró una vez más que el delantero polaco, Robert Lewandowski debe ganar el «The Best» de este año.

«Estoy feliz de que la FIFA lo haya recuperado (el premio «The Best»), espero que Robert gane, ha tenido un año increíble. Creo que está en el mejor estado de forma de su vida, a pesar de que ahora tiene 32 años, pero no es una conclusión inevitable. Me gustaría que ganara, espero que lo haga, pero tendremos que esperar y ver si lo logra al final del día», comenzó diciendo el ex jugador alemán.

«En primer lugar, creo que es bueno que la FIFA continúe con la votación este año. No estaba claro si sucedería. Hablé con el presidente de la FIFA al respecto un par de veces, le dije que tenemos esta votación todos los años y este año se ha jugado fútbol, eso no se puede olvidar. Se completó la Bundesliga, se decidieron las grandes ligas de Europa, se completó la Liga de Campeones y le dije, si en 10 años dice ‘2021 ganó, 2022 ganó’ pero hay un hueco en 2020, para mí eso sería un error que aún podría corregir», finalizó diciendo Rummenigge.

En lo que va del año calendario, Lewandowski suma 42 goles en 40 partidos, además de los 5 cinco títulos que ya ganó con su club, el Bayern Múnich.

El «The Best» se entregó por primera vez en el año 2017, siendo Cristiano Ronaldo el primer jugador en ganarlo, posteriormente el mismo jugador se lo llevaría en el año siguiente, mientras Lionel Messi se quedó con el premio en el 2019.

