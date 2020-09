Riflazos 711

REDOBLAR

Medio mundo a redoblar las medidas de bioseguridad a partir de hoy. El necesario desconfinamiento aumenta las posibilidades de contagio de la COVID. Y acuérdense que aquellos hospitales, ni para remedio…

FALSO

Por cierto, la “profe” anduvo en San Pedro junto con los tres “chepitos” de INVESTH. Salieron en falso con esa conferencia de prensa. Fueron a decir nada. Que no hay fecha para que los “cacastes” funcionen.

URGENCIA

Todos los médicos de las brigadas que andan en los barrios y colonias están convocados a una reunión de urgencia. Les van a decir que se pongan “bobis” a identificar enfermos, porque se viene un rebrote.

MUESTRAS

El Laboratorio de Virología no pega una. Botaron un montón de muestras de sospechosos de COVID porque no les dieron el debido tratamiento con la dichosa cadena de frío. La “pipol” nunca sabrá si tuvo o no tuvo.

REBELIÓN

No estará fácil la venta de los territorios bajo el disfraz de las “zedes”. La primera rebelión se ha dado en Roatán. Quién iba a decir que en estos tiempos iba a resurgir la lucha del cacique Lempira.

RECADITO

Sigue poniéndose fea la cosa tras la aprobación de los contratos a dos generadores consentidos de esta administración. La banca multilateral mandó un recadito diciendo que, si siguen así, no aflojarán más “pisto”.

ENCHUTE

Han jugado “enchute” esos chapines con ese basural que mandan para estas honduras en las corrientes del río Motagua. Tienen a Omoa como el depósito de sus desechos. Y aquí solo saben poner la espalda.

LADO

Manda decir “el espartano” que cuidadito y obligan a los empleados públicos a votar por cierto candidato en las primarias azulejas. ¿Eso quiere decir que ya se puso del lado de uno de los dos aspirantes?

FESTEJÓ

El comandante vaquero estuvo ayer de manteles largos y los festejó tapiscando maíz. Medio mundo lo felicitó en las redes, excepto “Willito”. Por cierto, LIBRE va a primarias “bajo protesta”.