Riflazos 569.

“JUANÓN”

En el movimiento sin cabeza, que dizque dirige uno que ya solo es pelo y que habla como “Juanón”, no han ganado las internas azules y ya dicen que tienen presidente del Congreso. Más no saben que si se descuida el muchacho, Pancho, Jorgito, el ex lobo feroz y hasta Carlón, lo pueden dejar silbando en el Lepaguare.

LANZAMIENTO

A propósito, gran “fiestongo” se tienen en el “jur” todo este fin de semana. La parranda arranca hoy por la noche con una “chupicena” en el Gualiqueme por el cumpleaños del “dóctor”. La cosa sigue mañana y termina el domingo con el lanzamiento. El dilema está en quién sale a la derecha y quién a la izquierda. Veremos…

MANUAL

¿Se habrán agotado los ejemplares del “manual del vocero” que andan cargando algunos azulejos? Nadie ha querido salir a dar la cara después de las últimas noticias de la “gran manzana”. Cero entrevistas en “Vie de Francia” y en otras locaciones, a donde suelen llegar para defender lo indefendible. Ni Kilvet habla.

REELECCIÓN

La reelección de “Juanki” Sikaffy como presidente del COHEP ha despertado interés en muchos empresarios de todos lados. Ayer las distintas organizaciones le dieron el respaldo para que repita en el cargo. El se ha comprometido a seguir trabajando por una Honduras más próspera. Tiene nuevo chance.

ABSOLUTAMENTE

Don Fito Facussé andaba que brincaba de la felicidad después de haber escuchado de viva voz de “Juanki” que está “absolutamente en contra de la reelección” en el Poder Ejecutivo. Sikaffy dijo que si alguien amaga con reintentarlo, él dirá “neles pasteles”. Don Fito considera que esas son buenas señales.