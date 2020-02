Riflazos 560.

ABOGANSTERS

Los “abogansters” tuvieron el fin de semana elecciones internas del Frente Patria y Justicia, el ala azul del Colegio profesional más numeroso del país. Al final de la jornada los dos contendientes se proclamaron vencedores antes de que el órgano electoral diera el resultado. Nada que envidiarle a la política vernácula.

RUTA

Esdras Amado López anduvo el fin de semana en los municipios del sur de Francisco Morazán. Dice que la tarea que hace es de identificación y documentación de simpatizantes de su partido, La Nueva Ruta. “Es el pueblo el que nos hace crecer. Vamos avanzando a paso firme”, juró a través de las redes sociales.

COMIDILLA

La comidilla política el fin de semana fue la captura del hijo del “Gordito Castellanos”. Lo acusan de estafar “pipol” y de usurpar el título de “aboganster”. Y otro escándalo que corrió como pólvora fue el parricidio supuestamente cometido por el ex alcalde de Armenia, FM. Estuvo agitada la cosa.

PERRO

En LIBRE dicen que “perro que ladra no muerde” y que vaya y no sea que el can esté trabajando de periodista del “diablo”, aprovechándose para descargar la “rabia” contra los rojinegros y sus autoridades. De por si lo tildan de “resistencia de la resistencia”. Piden a la militancia que no peque de ingenua.

HUIDO

Por cierto, la bulla ayer era que el informante había agarrado sus cachivaches esta semana y había “huido con rumbo desconocido”, como dicen los periodistas. La versión que circuló es que él salió por tierra y la familia agarró un avión. El rumor parecía extraño porque él ha dicho que esperará a que lleguen por él.