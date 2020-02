Riflazos 557.

PERIODISTAS

¿Y cómo son los periodistas de tu país? Pues, bueno, persiguen a pasajeros de los aviones que llegan al país con gripe. Los corretean desde que salen del aeropuerto hasta que arriban a los hospitales. Se suben a las cercas para intentar hacerles preguntas a los enfermos y se tiran al piso para tomarles fotografías.

BALÓN

Por cierto, una pobre señora griposa proveniente de Taiwán ha puesto de correr a los servicios sanitarios del país y llamó la atención de un enjambre de reporteros, pero nadie le para balón a un montón de pacientes con dengue que tienen atestados los hospitales, como parte de una epidemia que aquella no ha podido detener.

SHOW

Y bueno, primero filtraron la información de la señora griposa para que se armara el show y por la noche estaban emitiendo un comunicado diciendo que no había ningún caso confirmado de coronavirus y pidiéndole a los periodistas que “par favar” fueran responsables con la información que estaban publicando. ¿No les digo?

DISTRAEN

Mientras nos distraen en cosas que ni qué, más empresas de transporte siguen cerrando porque nadie es capaz de detener a los extorsionadores. A saber con quién se han aliado los muchachitos porque nadie es capaz de detenerlos. A la hora que quieren y cuando quieren llegan a las terminales a dispararle a los buses.

BANADESA

Todo indica que no ajustan todavía los votos para darle “volantín” a Banadesa. Ayer les prometieron a los representantes de los sectores productivos que el banco seguirá intacto hasta que no hayan socializado el “funeral” con todititos los sectores. Si ya tuvieran el número mágico ya días hubieran procedido. Pero todavía no.