Riflazos 504.

MESSI

Sufran pobres… El hombre, que está de visita en la “Madre Patria” para participar en un foro mundial sobre cambio climático, anduvo ayer viendo jugar a Messi. Publicó fotos desde el Metropolitano donde se enfrentaron Atlético de Madrid-Barcelona. Dijo que la entrada al “estuche” la pagó el presidente español.

“UNIDAD”

El oficialismo azul, reunido en dos corrientes internas, cerró filas el fin de semana durante la convención en Danlí. Cuál Pepe Lobo y cuál Ricardo Álvarez, parecen haber dicho los “papistas” y “olivistas”, quienes presumieron su “unidad” alzando las manos junto con el hombre, que dijo presente en el cónclave.

FRICCIONES

A propósito, dicen las malas lenguas que hasta en esta “unidad” de corrientes hay serias fricciones, y todo por el pistillo. Como que muchos alcaldes cachurecos que querían apoyar a “Papi” tuvieron que dar un virón hacia el “olivismo”, porque si se quedaban en el otro lado, los podían dejar “hules”.

GODOFREDO

Y hablando del ex lobo feroz, la bulla es que ya tiene candidato a alcalde para “Tegus”. Se trata nada más y nada menos que uno de sus ex ministros en el Gobierno de Unidad Nacional. “Que Dios me de la fuerza de Hulk para enfrentar la batalla electoral”, escribió en las redes sociales, Godofredo Fajardo.

PEGUE

Mientras en la convención lo ningunearon, RIAL anduvo trabajando el fin de semana y lo hizo en Cortés, un departamento donde tiene mucho pegue. Allá lo recibió, como siempre, el diputado Ekónomo. También anduvo cerquita su posible candidato a alcalde de “San Peter”, el doctor Zablah, primo de “Papi”.