SAN PEDRO SULA.- El regreso de la Liga Nacional es inminente, y es que este sábado el «cónclave» que se desarrolla en la Asamblea Ordinaria ya definió los duelos de las 14 fechas del Apertura 2020-21.

Se filtró lo que será el calendario oficial del torneo; donde se aprecia los duelos que contemplará las 14 jornadas.

Sin embargo, vale la pena resaltar que estos duelos, de momento, no tienen las fechas ni las horas definidas a realizarse, únicamente los versus de los 10 equipos del máximo circuito del fútbol nacional.

El «Clásico Moderno» en la primera fecha del Apertura 2020-21

La primera fecha es la única que de momento se sabe que se jugará el 26 de septiembre, tal y como lo estableció FENAFUTH.

El máximo «platillo» de la Jornada 1 será el encuentro entre los aurinegros del Real España contra el Olimpia de Pedro Troglio en San Pedro Sula.

Honduras Progreso vs. Marathón

Vida vs. Platense

UPNFM vs. Motagua

Real Sociedad vs. Real de Minas

Así queda el resto de los partidos en el Apertura 2020-21 de la Liga Nacional:

J#2

Platense vs. Real España

Honduras Progreso vs. Vida

Olimpia vs. Real de Minas

Real Sociedad vs. UPNFM

Marathón vs. Motagua (CLÁSICO DE LAS EMES)

J#3

Vida vs. Marathón

Real España vs. Honduras Progreso

Motagua vs. Real Sociedad

Olimpia vs. UPNFM

Real de Minas vs. Platense

J#4

Platense vs. Honduras Progreso

Marathón vs. Real España (CLÁSICO SAMPEDRANO)

UPNFM vs. Real de Minas

Motagua vs. Olimpia (CLÁSICO CAPITALINO)

Vida vs. Real Sociedad

J#5

Real España vs. Vida

Platense vs. Marathón

Real Sociedad vs. Olimpia

Real De Minas vs. Motagua

Honduras Progreso vs. UPNFM

J#6

Marathón vs. Honduras Progreso

Platense vs. Vida

Motagua vs. UPNFM

Real de Minas vs. Real Sociedad

Olimpia vs. Real España (CLÁSICO MODERNO)

J#7

Real España vs. Platense

Vida vs. Honduras Progreso

Real de Minas vs. Olimpia

UPNFM vs. Real Sociedad

Motagua vs. Marathón (CLÁSICO DE LAS EMES)

J#8

Marathón vs. Vida

Honduras Progreso vs. Real España

Real Sociedad vs. Motagua

UPNFM vs. Olimpia

Platense vs. Real de Minas

J#9

Honduras Progreso vs. Platense

Real España vs. Marathón (CLÁSICO SAMPEDRANO)

Real de Minas vs. UPNFM

Olimpia vs. Motagua (CLÁSICO CAPITALINO)

Real Sociedad vs. Vida

J#10

Vida vs. Real España

Marathón vs. Platense

Olimpia vs. Real Sociedad

Motagua vs. Real de Minas

UPNFM vs. Honduras Progreso

J#11

UPNFM vs. Marathón

Honduras Progreso vs. Motagua

Olimpia vs. Vida

Real Sociedad vs. Platense

Real España vs. Real de Minas

J#12

Marathón vs. Real Sociedad

Olimpia vs. Honduras Progreso

Vida vs. Real de Minas

Platense vs. UPNFM

Real España vs. Motagua (CLÁSICO DEL BUEN JUEGO)

J#13

Real de Minas vs. Marathón

Honduras Progreso vs. Real Sociedad

Motagua vs. Vida

Platense vs Olimpia

UPNFM vs Real España

J#14

Marathón vs. Olimpia (CLÁSICO NACIONAL)

Real de Minas vs. Honduras Progreso

Vida vs. UPNFM

Motagua vs. Platense

Real Sociedad vs. Real España

