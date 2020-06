Presidente del mercado Zonal Belén da positivo a COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Positivo a COVID-19 dio Rafael Sánchez, presidente del mercado Zonal Belén de Comayagüela, así lo confirmó él mismo, en las últimas horas, a través de las redes sociales.

Sánchez dio a conocer la noticia mediante una nota de voz que se difundió a través de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp.

En dicho audio, el presidente del Zonal Belén manifestó lo siguiente: «Les quiero pedir un favor: que se protejan y se cuiden. A los que no tienen nada que ir a hacer al mercado, no vayan. No es fácil».

Asimismo, Sánchez reconoció que subestimó la enfermedad, debido a que, en un inicio pensó que se trataba de una simple gripe, y que rápido se iba a recuperar.

«¡No señores!, estos dolores de cabeza y cuerpo no son fáciles, protéjanse, si usted quiere su vida», evidenció el contagiados. Para finalizar, Sánchez, manifestó que con su mensaje busca crear conciencia y que la ciudadanía entre en razón.

«Yo andaba bien el viernes y caí el sábado con un dolor de cuerpo y cabeza. Hoy amanecí con una gripe, flema, cansancio. Cuídense y en el nombre de Dios vamos a salir todos de todo esto. Esto no es juego señores», concluyó el dirigente del mercado.

Lea también – SINAGER: Ascienden a 6,935 los casos de Covid-19 en Honduras

Reportan dos casos más de COVID-19 en el Zonal Belén

Hace unas semanas, personal sanitario confirmó que el Zonal Belén había dos casos nuevos por COVID-19, por lo cual la cifra total de infectados en esa zona aumentó a 10.

Para ese entonces, Rafael Sánchez, informó que de esos 10 casos, dos personas están recuperadas y otras dos se encuentran hospitalizadas. Mientras tanto, el resto está en aislamiento domiciliar.

Ahora, Sánchez forma parte de esa cifra, por tanto, reiteró a la población no visitar el mercado, si no es necesario.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre el #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo