Prendas que debes tirar a la basura si tienes más de 30 años

DE MUEJRES. Las tendencias de moda son geniales pero llega una edad en la que debemos guiarnos de acuerdo a lo que se ajusta a nuestro cuerpo y estilo. Es por ello que en esta ocasión hemos recopilado algunas de las cosas de las que debes deshacerte si pasas de los 30 (por tu bien y el de tu estilo).

1. Medias largas agujerosas

Adiós a las medias con estampados o agujeros. Compra unas nuevas lo antes posible. Son bastante baratas así que no hay excusa. Llevar medias rasgadas no te hará lucir nada bien.

2. Pantalones harem

La última cosa que cualquier mujer necesita es que sus pantalones se vean anchos de la parte trasera.

3. Cosas de tu ex

Adiós a las fotos, los osos de peluche o cualquier objeto que te haya regalado un ex por más cariño que le tengas. Para superar y seguir adelante, es necesario decir adiós a algunas cosas.

4. Maquillaje brillante para ojos

Un brillo sutil y fino no es lo mismo que aplicarte escarcha, que suele ser demasiado brillante y llamativa. Ahora debes apostar por lo sutil y elegante.

5. Vestidos tipo dama

Si te acercas a los 30 años probablemente lleves años recopilando vestidos de dama de honor en la parte trasera de tu armario. Podrás haber pagado mucho por ellos, pero han cumplido su propósito. Considera donarlos y reemplazarlos por vestidos serios con un toque elegante.

6. Pinzas para el cabello

Está bien que las uses para estar en casa ¡pero jamás salgas a la calle con ella! Parece que accidentalmente tuviste que salir del salón de belleza en la mitad de algún procedimiento para tu cabello.

7. Leggings con diseño

Si vas a usar leggings resérvalos solamente para hacer ejercicio. Y si vas a romper esa regla al menos asegúrate de que sean negros. Se ven más chic que los que tienen colores brillantes o fuertes.

8. Ropa con logos

Nadie necesita saber quién diseñó cada artículo de tu outfit. Las buenas y elegantes piezas hablan por sí mismas.

9. Tops strapless

Si tienes más de 30, ¡dónalos, por favor!

10. Pompones en tu cartera o bolso

Ya sea colgando de tu cinturón o tu cartera. No lo hagas. En los 20’s se pasa pero en los 30’s no tanto…

11. Diseños para uñas

A esta edad, debes apostar por la simplicidad y elegancia más allá de las tendencias de moda. Los colores neutros y nude ahora son tus mejores aliados.

12. Brassieres de realce

También deshazte de los sujetadores que no encajan bien en tu cuerpo o se sienten incómodos.

13. Pulseras con dijes

¡A la basura! Este tipo de accesorios ya no van de acuerdo a tu edad, lo mejor es que los reemplaces por pulseras minimalistas.

14. Protector para celular llamativo

¿La funda de tu teléfono tiene un diseño extravagante? Definitivamente es hora de actualizarlo por algo elegante y sencillo.

15. Jeans a la cadera

Es momento de elegir pantalones con una cintura más alta, ya que esto realza tu elegancia.

16. Blusa campesina

Si has dejado que la tuya permanezca en tu armario desde principios de los años 2000, es hora de añadirla a tus donaciones.

17. Gargantillas

Los collares ajustados al cuello se ven muy lindos en adolescentes pero está claro que esto ya no va contigo.

18. Blusas estampadas

No tienen mucho estilo y no te hacen lucir bien. Después de los 30, lo mejor es usar prendas lisas o con estampados sutiles.

19. Calcetines sin pareja

Si le falta uno a tu par de calcetines (y has estado esperando que reaparezca durante semanas sin señales), renuncia a ellos y compra calcetines nuevos.

20. Joyería barata

No, no y no. La joyería asequible es siempre una buena idea, pero si ves que le da un tono verde a tu piel, deja de usarla. Opta por metales como el acero inoxidable, oro blanco y platino.

