Por un TikTok, Mario Gotze no sería renovado por el Dortmund

ALEMANIA.- Desde hace unos días nos enteramos que Mario Gotze no seguiría más con el Borussia Dortmund; se especuló mucho sobre este hecho, pues se creía que era por buscar nuevos retos en su carrera pero ahora habría salido toda la verdad.

Y es que en apariencia un video en TikTok fue el culpable de que el cuadro alemán no renovara a este jugador.

Un TikTok saca a Gotze del Dortmund

De acuerdo a información del diario «The Sun», un video en TikTok habría sido el culpable de que el Borussia Dortmund no renovara a Mario Gotze .

Y es que el contenido ‘podría dañar la imagen del club’, siendo este la fractura final entre el jugador alemán y su equipo.

Este video no parece tener nada de especial, malo o que pueda perjudicar al Borussia Dortmund; y es que sólo se ve a Mario Gotze cambiar de ropa con Ann-Kathrin, su pareja, donde al final del mismo el jugador alemán usa un vestido de leopardo que causó furor en redes sociales y TikTok pero no le agradó nada al cuadro alemán.

Mario Gotze and his wife ‘flip the switch’ 😂 (via annkathringotze/TikTok) pic.twitter.com/AkFOtF3FsS — ESPN UK (@ESPNUK) March 11, 2020

El medio ya citado informa que el Borussia Dortmund no quiso renovar a Gotze ya que creen que la imagen que presentó no es la adecuada para el club, argumentando falta de profesionalismo y poca seriedad, siendo que desde ese momento ya no lo tenían en sus planes.

Mario Gotze no ha dicho nada al respecto, sólo informó que se iba del Dortmund y no más, por lo que ahora que es agente libre hay una gran baraja de posibilidades para continuar su carrera.

¿Cual será el destino de Gotze?

Tras darse a conocer que Mario Gotze no seguiría en el Borussia Dortmund, han sonado muchas opciones para que el alemán siga con su carrera.

Entre los interesados están el West Ham y Newcastle en la Premier League, Sevilla en La Liga y el Inter de Milán en Italia, en busca de cubrir el espacio que podría dejar Lautaro Martínez si es que se va al Barcelona.

