Por segunda vez, un irreverente «apóstol Chago» se libra de la cárcel

Colón, Honduras. Ayer se dio a conocer que Santiago Zúniga, más conocido como «Apóstol Chago», fue arrestado, pero obtuvo su libertad en Tocoa.

De nuevo, el hombre que se ha mostrado irreverente ante las autoridades por desobedecer los toques de queda fue detenido.

Por lo tanto, fue visto en la parte trasera de una patrulla de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en un sector de ese municipio. Además le decomisaron su motocicleta.

Lo anterior, porque los militares verificar que su terminación de cédula no era «2», número habilitado para ayer. Pero él siempre salió.

Según la información, el predicador debe presentarse a una audiencia inicial próximamente para firmar todas las semanas en el Juzgado, y no podrá salir del país.

La primera vez que lo detuvieron por la misma razón: violar toque de queda durante la pandemia del covid-19, le decomisaron su carro, y esta vez no le han devuelto la motocicleta.

Frase

“Mejor que me maten a balazos, pero no me pondré un trapo viejo en la boca, como bozal”, dijo el conocido «pastor» cuando fue requerido.

La primera detención del “apóstol Chago” se registró el pasado 13 de abril. Siempre porque Zúniga incumple las medidas de seguridad.