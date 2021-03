Piden «cancelar» a Pepe Le Pew y Speedy Gonzales por «normalizar» violación y racismo

CURIOSAS. Charles M. Blow, columnista del diario The New York Times, habitualmente escribe en su espacio para denunciar actos de nocivos. Recientemente se refirió a los protagonistas de muchas infancias, Speedy Gonzales y Pepe Le Pew, de Warner Bros.

Según el periodista, la caricatura normaliza la cultura de la violación y el acoso al asediar invasivamente a la gatita Penélope Pussycat.

“Agarra y besa a una chica extraña, repetidamente, sin consentimiento y en contra de su voluntad. Ella lucha poderosamente para alejarse de él, pero él no la libera y cierra una puerta para evitar que ella pueda escapar”, señaló

Según el periodista “esto ayuda a enseñar a los niños que ‘no’ en realidad no significa no, que es parte del ‘juego’, la línea de partida de una lucha por el poder”.

El tema se volvió tendencia en Twitter el domingo 7 de marzo, en la antesala del movimiento global del Día Mundial de la Mujer.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021