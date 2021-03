Yustin Arboleda victima de racismo en Olanchito

TEGUCIGALPA.- Al parecer, la Jornada 5 se verá empañada por un acto lamentable que se suscitó en el encuentro entre la Real Sociedad y el Olimpia disputado en la ciudad de Olanchito.

El protagonista, o la victima en este caso fue el delantero colombiano de los merengues, Yustin Arboleda.

Pues en el entretiempo del partido, el cafetero comenzó a gritarle a los jugadores del conjunto aceitero, protestándoles que: «racismo no, racismo no».

Compañeros de equipo, técnico y hasta el mismo árbitro fueron a calmar al jugador, quien se mostró muy indignado.

No se sabe a ciencia cierta quien fue el jugador que trató mal al jugador olimpista, pero se espera que en el acta arbitral se esclarezca dicha situación.

Segundo caso de racismo contra Arboleda

En 2019 mientras vestía los colores del Marathón, Arboleda perdió los estribos y aseguró que recibió insultos racistas por parte del Línea 1, Jack Rodríguez en el duelo entre Motagua y Marathón disputado en Olancho.

Arboleda comentó a los medios de comunicación que se acercó al árbitro central, Raúl Castro para discutir una jugada y fue en ese momento donde Jack Rodríguez hizo un comentario racista contra el ariete colombiano.

«Yo vengo a trabajar y no a que me insulten, le dije a Raúl Castro, ojalá no te hayas equivocado porque para mí fue penal; entonces me dice Rodríguez, no vengas a molestar acá que sos extranjero. Como me va a insultar solo por ser de otro país, eso es discriminación», dijo Yustin Arboleda luego de la expulsión.

