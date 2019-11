Pedro Troglio: «Vida no tiene la responsabilidad de salir campeón»

TEGUCIGALPA.- Pedro Troglio, técnico de Olimpia, atendió este vienes 22 de noviembre a la prensa deportiva y habló sobre el momento que vive su club, sobre su próximo rival en la Pentagonal y terminó felicitando a la plantilla de Marathón por los méritos que hizo en el torneo.

«Nosotros ya dejamos en el pasado lo de las vueltas, ahora enfrentamos a lo más importante y lo que indica es ganar la pentagonal para estar felices, en caso de no conquistarla, prepararnos para disputar una final. Los que pelean esta fase también son clubes fuertes, Marathón está muy parejo y si Motagua la pasa bien en la Liga Concacaf va a llegar agrandado a la pentagonal», inició diciendo el timonel de los albos.

Además dio su opinión respecto a enfrentarse de nuevo al el CD Vida que quedó en la quinta posición de la tabla: «Será un partido diferente porque el de las vueltas ellos estaban nerviosos por clasificar y ahora ya tienen el boleto, Vida no tiene la responsabilidad de salir campeón y sería un sueño para ellos, siempre son un equipo duro». Aseguró.

Y agregó: «Eso queda en la nada si no salimos campeón, solo son estadísticas, la intención es esa y cualquier número es anecdótico, sabemos que tenemos que ir por ese camino, cada partido será una final, vamos a enfrentar a Motagua, Marathón, UPN y Vida nos darán la pelea», mencionó.

El mensaje enviado a Héctor Vargas

Cabe mencionar que el día de ayer el técnico de Marathón lanzó un dando a Troglio, comparando el presupuesto que el (Vargas) tenía antes con Olimpia, con el que ahora tiene Pedro.

«Quiero felicitar a Héctor Vargas y a los jugadores de Marathón porque hicieron una campaña histórica para el club y no tuvieron la posibilidad de ganar porque se encontraron con un equipo que hizo 44, lo que podés hacer en las vueltas son 54 y no nos dan las matemáticas, tengo un plantel bárbaro, y es puro mérito del plantel y de la directiva, yo no tengo mérito», cerró el timonel de los merengues.