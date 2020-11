La crueldad humana no tiene límites, así se pudo comprobar con un lamentable y atroz hecho, donde una mujer arrojó a un bebé a un río de aguas negras, Huehuetenango, Guatemala, el pasado 24 de noviembre.

El crimen quedo grabado, por unas cámaras de seguridad y por lo cual, la Policía inició las búsquedas de los culpables.

El perverso delito

En las imágenes se ve cómo una mujer, aparece en una solitaria calle cargando un bebé, la femenina camina de un lado a otro, como si estuviera nerviosa.

Luego de entre las sombras de la oscuridad, aparece un hombre, presunta pareja sentimental de la mujer.

Ambos intercambian una breve conversación, para luego la mujer dirigirse a la orilla de un río de aguas negras.

De la nada, la mujer arroja a la criatura a las frías aguas, rápidamente ambos huyen del lugar.

Sin embargo, no se percataron, que su monstruoso delito, quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona.

Al poco tiempo, las autoridades se trasladaron al lugar para indagar lo ocurrido y los Bomberos llegaron rápidamente al lugar para tratar de rescatar al bebé.

Pero la oscuridad y las turbulentas aguas del río, impidieron que encontraran el cuerpecito del infante.

Tras más de 10 horas de una extensa búsqueda, pudieron encontrar al bebé ya sin vida.

Los culpables

Cuando la noticia salió ante los medios guatemaltecos, una señora de nombre Aura Lilian Ortíz, recoció al bebé, y dijo ser su abuela.

«Mi hija estaba embarazada pero nunca me lo dijo, yo siempre le pregunté y me lo negó, exijo justicia por este hecho, no puede quedar impune», explicó la anciana a un medio local.

A los días, las autoridades guatemaltecas dieron con el paradero solo de la mujer de 18 años de edad, y aseguró que cometió el dantesco delito porque ella y su pareja no querían el bebé.

