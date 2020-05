Óscar de la Hoya envía en “recadito” a Conor McGregor

Óscar De La Hoya, excampeón de boxeo, hizo nuevas declaraciones provocativas hacia el astro de las artes mixtas marciales Conor McGregor. El también promotor aclaró en su cuenta de Twitter que no era un reto hacia el irlandés, sino que es un hecho que lo derrotaría con facilidad en un ring de boxeo.

Y es que en 2017 el presidente de ‘Golden Boy Promotions’ dijo que se sentía “más rápido y fuerte que nunca”, y afirmó que “podría vencer a Conor McGregor en dos asaltos.” Y agregó: “Lo estoy desafiando”.

Tras el regreso de Conor al octágono, De la Hoya volvió a hacer una declaración similar para el Podcast ‘State of Combat’.

Por lo que hace una semana el expugilista aseguró que una de sus características es que siempre va a noquear, y aunque reconoció que el irlandés le “encanta en el octágono, en el boxeo la historia es completamente diferente”, por lo que podría derrotarlo.

Horas más tarde, McGregor no se quedó con las ganas de responderle al exboxeador, y dijo que aceptaba el reto. “Acepto tu desafío, Óscar de la Hoya”, escribió ‘Notorious’ por medio de su cuenta de Twitter.

Luego de que McGregor “aceptara el reto”, De la Hoya contestó en el tweet y se echó para atrás diciendo que nunca había lo había retado, sino que simplemente se había apegado a contestar una pregunta. “Sólo para el récord: McGregor, yo nunca te reté. Sólo me hicieron una pregunta y yo simplemente dije la verdad”.

