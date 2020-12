Cifras del coronavirus| ¿Por qué los niños producen diferentes anticuerpos ante el COVID?

REDACCIÓN. Niños y adultos producen diferentes tipos y cantidades de anticuerpos en respuesta a la infección con el nuevo coronavirus indica un nuevo estudio publicado por investigadores del Departamento de Patología y Biología Celular del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Las diferencias en los anticuerpos sugieren que el curso de la infección y la respuesta inmune es distinta en los niños. Y la mayoría de ellos eliminan fácilmente el virus de sus cuerpos.

“Nuestro documento proporciona un examen en profundidad de los anticuerpos del SARS-CoV-2 en los pequeños, lo que revela un marcado contraste con los adultos”, dice una inmunóloga.

En los niños, el curso infeccioso es mucho más corto y probablemente no tan diseminado como en los adultos. Los niños pueden eliminar este virus de manera más eficiente que los adultos. Incluso, es posible que no necesiten una respuesta inmune de anticuerpos fuerte para eliminarlo, asegura el estudio.

Pandemia

Una de las manifestaciones más llamativas de la pandemia de COVID-19 es que la mayoría de los chicos se enfrentan bien al virus. Mientras las personas mayores luchan de otro modo con él.

“Esta es una nueva infección para todos», dice Farber. Pero los niños están adaptados de forma única para ver patógenos por primera vez. Ella sostienen que ellos tienen muchas células T ingenuas, que pueden reconocer todo tipo de nuevos patógenos.

Mientras que las personas mayores dependen más de su memoria inmunológica. No son tan capaces de responder a un nuevo patógeno como los niños. Por la misma razón, los pequeños producen menos anticuerpos neutralizantes del SARS-CoV-2.

Entre los 47 niños del estudio, 16 fueron tratados en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia por síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C). Y, 31 niños de edades similares dieron positivo por el virus, después de visitar el centro médico para el tratamiento de otras afecciones. La mitad de los niños sin MIS-C no tenían síntomas de COVID-19.

Los 32 adultos del estudio iban desde pacientes gravemente afectados ingresados en el hospital hasta aquellos con una enfermedad más leve que se recuperaron en casa. Ambos grupos de niños produjeron el mismo perfil de anticuerpos, encontró el estudio, que difería del de los adultos.

En comparación con los adultos, los niños producen menos anticuerpos contra la proteína que el virus usa para infectar células humanas. Los anticuerpos de los más pequeños tenían la actividad menos neutralizante, mientras que todos los adultos, incluidos los adultos jóvenes de 20 años, producían anticuerpos neutralizantes. Los adultos más enfermos tuvieron la actividad más neutralizante.

Anticuerpos

Otras diferencias de anticuerpos muestran que las infecciones infantiles son limitadas. A diferencia de los adultos, los niños también producen muy pocos anticuerpos contra una proteína viral que solo es visible para el sistema inmunológico después de que el virus infecta las células humanas.

“Esto sugiere que en ellos la infección no se propaga mucho y no mata muchas de sus células”, dice Farber. “Debido a que los niños eliminan el virus natural rápidamente, no tienen una infección generalizada y no necesitan una fuerte respuesta de anticuerpos”, considera Porotto.

El curso reducido de la infección en los niños puede significar que son infecciosos durante un período de tiempo más corto en comparación con los adultos. Por lo tanto, es menos probable que propaguen el virus, aunque los investigadores no midieron la carga viral en los niños.

“Los estudios actuales en otros países indican que los niños más pequeños en edad escolar no son vectores del nuevo coronavirus, por lo que nuestros datos son consistentes con esos hallazgos”, externó Farber.

