NFL: La promesa de Mike Vrabel en caso de ganar el Super Bowl LIV

ESTADOS UNIDOS.- El «Head Coach» de los Tennesse «Titans», Mike Vrabel antes del inicio de temporada hizo una promesa, donde afirmó que de ganar un Super Bowl como entrenador de los «Azul-celeste», se cortaría hasta el pene.

Antes de la temporada, Vrabel se unió al podcast «Bussin ‘With the Boys» con el tackle ofensivo de los Titans, Taylor Lewan y el apoyador Will Compton.

Se le preguntó a Vrabel si se cortaría el pene para ganar un Super Bowl, a lo que respondió: «Probablemente. Ustedes estarán casados ​​por 20 años un día. No lo necesitarán».

Vrabel se retracta

Luego de tener una campaña regular y lograr estar a un paso del Super Bowl LIV, Vrabel recapacitó y dijo en una entrevista que no «cortará» nada.

«No quería decepcionar a mis muchachos estando en su podcast, sabía que me harían preguntas un tanto incómodas así es que solamente me dejé llevar por el tipo de programa que tienen para hacerlo entretenido. Para ser claro, no cortaré nada de ningún lugar «.

La temporada de ensuenio de Mike Vrabel y los Titans

El tres veces campeón de la NFL como jugador con los New England Patriots vive su segundo año al frente de los Titans; y después de una primera temporada donde se quedó muy cerca de jugar playoffs, aseguró que hará todo porque el equipo trascienda en la postemporada.

Los Titans han sido la gran sorpresa en los playoffs de la NFL; Tennesse terminó la temporada regular con marca de 9-7, por lo que clasificaron a los Playoffs despachando a los «Pats» en la ronda de comodines y después se echaron a los Baltimore Ravens en la divisional.

Por el campeonato de la Americana y el Super Bowl LIV

Titans y Chiefs se enfrentarán este próximo domingo 19 de enero en punto de las 2:00 de la tarde (hora de Honduras) y será transmitido por la cadena televisiva de FOX SPORTS LATINOAMÉRICA.

