Nerlyn Membreño tras conocer su sanción: «Ellos ponen cosas que no son»

SAN PEDRO SULA.- El entrenador del Vida, Nerlyn Membreño fue castigado por la Comisión de Disciplina con cuatro partidos de suspensión luego de haber sido expulsado en la Jornada 6 ante Platense.

El técnico reaccionó ante la dura sanción de la CND y dijo que «lamentablemente» las comisiones actúan en base a lo que dicen las actas.

«Acá hubo evidencia clara de qué fue lo que pasó, yo estuve ahí, yo miré, lastimosamente es clave lo que el árbitro diga porque al final las comisiones van a actuar de acuerdo a lo que dice el acta, obviamente ahí estamos en total desventaja. Yo lamento esta situación porque no he venido al fútbol a esto».

El «careo» de Membreño con Orlando Hernández

El estratega comentó en una entrevista que el solicitó un careo con el árbitro Orlando Hernández, mismo silbante que le pitó en el encuentro ante el Real España.

Sin embargo, lamentó que el comisario no colocara su solicitud en el acta:

«Quiero contarles que el mismo árbitro que nos pitó en Cortés, que me expulsó, es el mismo que estuvo de cuarto tres días antes en San Pedro Sula ante Real España en el Morazán».

«Por eso yo le pedía al comisario que por favor en su informe yo quería un cara a cara con el árbitro para exponer qué es lo que había pasado realmente y yo no lo veo ahí, en el informe, se los pedí a los comisarios».

Árbitros «exageran» informes

De igual manera, el entrenador de los cocoteros asegura que los colegiados «exageran» en las actas, algo que ya le había pasado cuando compartía banquillo en el Olimpia de la era Héctor Vargas.

«Me sorprende con la contundencia que lo dicen, porque a mí ya me pasó una vez que ellos ponen cosas que no son y nosotros lo certificamos en un partido Olimpia vs Real España que dijeron en aquel momento, con Henry Oliva, Héctor Vargas y yo, que habíamos dicho en coro «árbitros desastres».

«Al final nos sancionaron, y después comprobaron que no era así».

Por último, Membreño menciona que ahora los árbitros parecen intocables y que son «un equipo más» contra el Vida.

«Aquí hemos puesto a los árbitros en un tema donde ellos parece que son intocables».

«Parece que son un equipo que van a un partido contra mi equipo, el equipo rival y el tercer equipo que son los árbitros. No les podemos decir nada, no podemos reclamar nada».

