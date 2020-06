Una mujer fuerte no habla mal del padre de sus hijos, ¡aquí las razones!

DE MUJERES. No es ninguna novedad que miles son madres solteras a causa de padres desertores. Diversos estudios revelan la importancia de una figura paterna, pero solo las mujeres fuertes son capaces de no hablar mal del hombre que las abandonó con sus hijos. Aquí te daremos las razones.

Hoy en día es común hablar pestes de los padres ausentes, pero en realidad, muchas madres no hubieran podido asumir ese título sin un hombre, salvo en casos de abuso, es importante reconocerlo de alguna manera, no por un nexo amoroso sino por respeto a nuestros hijos, quienes ven en una mujer fuerte a la mejor de las madres.

Hablar mal del padre de los hijos puede darse aún viviendo juntos, pero una mujer fuerte sabe conducirse a manera de no crear imagen falsa de él.

Ella expresa de forma directa lo que le molesta y es de las que “lava la ropa sucia en casa”, exceptuando esas ocasiones donde su vida o su integridad pudiera estar en riesgo.

La mujer fuerte se caracteriza, entre otras cosas, por una gran inteligencia emocional, por eso procesa de una forma muy peculiar las cosas que le molestan o le incomodan del padre de sus hijos.

No hablar mal de él en público no quiere decir que no se molesta, sino que lo reserva para el momento donde realmente puede crear un cambio.

Lea también: 7 tips para coquetear cuando no tienes la confianza suficiente

¿Cómo actúa una mujer fuerte?

Una mujer fuerte busca enseñar a sus hijos sobre el amor propio, el respeto a los demás, la importancia de ser honestos, pero sabe que mucho de ello depende de su propio ejemplo y esta es la razón por la que busca no hablar mal del padre de sus hijos.

La mujer fuerte, exitosa e inteligente sabe separar el agradecimiento del amor, reconoce cuando una relación no funciona y sabe que eso no determina la calidad de la persona, pero claro, cuando sus hijos sufren, busca protegerlos a toda costa.

Una mujer fuerte no habla mal del padre de sus hijos por razones como estas: