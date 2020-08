MLS: Kansas City eliminado del torneo; Philadelphia a semis

ESTADOS UNIDOS.- El Sporting Kansas City de Roger Espinoza enfrentó al Philadelphia Union se enfrentaron por los cuartos de final del Torneo MLS is Back.

El resultado final fue de 3-1 a favor de Philadelphia y con ello se convirtieron en el primer semifinalistas del certamen.

Acciones del encuentro

El primer tanto de la noche llegó cortesía de Jamiro Monteiro, quien luego de una gran pared con Alejandro Bedoya quedó solo frente al marco para así definir de manera sencilla al 24’.

Tan solo dos minutos más tarde llegaría el dos por cero y el encargado de perforar las redes en esta ocasión sería Sergio Santos, que condujo velozmente desde media cancha en un contragolpe letal que lo dejaría mano a mano con el arquero Tim Melia. Santos definió con clase y calma y por un costado y así aumentaban su ventaja.

Antes de terminar la primera parte llegarían más goles, concretamente el tres a cero a favor de Philadelphia.

Santos marcaría su doblete al 39’ y con ello Philadelphia tendría ya una cómoda ventaja de tres goles que los pondría con pie y medio en la final.

Descuento de Kansas

En tiempo agregado de la primera parte Alan Pulido conseguiría descontar para Sporting Kansas City con un cabezazo certero. De esta manera terminaría el partido y aunque en la parte complementaria Peter Vermes hizo ajustes para su equipo, Kansas City erró en la puntería y ello les cobró factura al final.

Philadelphia, primer semifinalista

Tras este resultado, Philadelphia Union se convierte en el primer equipo que accede a las semifinales del Torneo MLS is Back.

Las otras llaves de cuartos de final se llevarán a cabo entre viernes y sábado y serán protagonizadas por: LAFC vs OrlandoCity; San Jose Earthquakes vs Minnesota United y New York City FC vs Portland Timbers.

