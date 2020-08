ESTADOS UNIDOS.- Los delanteros hondureños, Alberth Elis y Rommel Quioto del Houston Dynamo y Montreal Impact respectivamente, fueron piezas clave para los triunfos de sus equipos en la jornada de la MLS.

En un partido donde tuvieron acción cuatro hondureños, el Houston Dynamo goleó 5-2 al Sporting Kansas City y con ello el conjunto naranja logró su primera victoria de la temporada regular de la MLS.

Elis abrió el marcador a los 17 minutos para el Dynamo, al llegar a cerrar sin marca un centro por la izquierda del ecuatoriano Darwin Quintero.

.@darwinJR3 with the perfect ball and @alberthelis17 is there to tap it home! #HoldItDown pic.twitter.com/1aEsyLLVtF

— Houston Dynamo (@HoustonDynamo) August 26, 2020