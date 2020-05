Misteriosos mensajes por Facebook en torno al secuestro de una menor en SPS

CORTÉS, HONDURAS. Una adolescente de tan solo 12 años está secuestrada en San Pedro Sula, y aunque su madre la contactó a través Messenger Facebook, los familiares de la muchacha aseguran que no es la joven quien contesta y escribe los mensajes que dicen «Estoy bien», sino alguien más, tal vez, su captor.

Se trata de Génesis Elisa Lara Cruz, quien antes vivía en el barrio Las Galeras, de Santa Bárbara, pero ahora, según los textos enviados desde su cuenta de Facebook, se encuentra con «La Negra», una mujer conocida de la familia, llamada en realidad Diana Michelle García, a quien días atrás dieron posada en la casa que habitan actualmente, así no lo aseguró la señora Rina Marisela Cruz Cruz, mamá de la menor.

La acongojada madre contó cómo ocurrió el secuestro. Al parecer, doña Rina se fue a hacer aseo en su anterior casa para entregarla a sus dueños, de la cual la echaron junto a sus hijos por no pagar alquiler: una deuda de L11,000 que se acumuló durante la cuarentena.

Pero mientras aseaba, se le hizo tarde, y llegaron las 17:00 horas, límite establecido para circular durante el toque de queda. Por lo tanto, debió dormir en ese hogar, y llamó por teléfono a Génesis para decirle que no iba a volver hasta en la mañana. No obstante, a eso de las 9:00 de la noches de ese sábado, le notificaron que su hija se había marchado con «La Negra».

Policía brilla por su ausencia

La señora aseguró que al conocer sobre la situación llamó en reiteradas ocasiones a la línea de emergencia 911, al igual que a la Policía, pero nunca llegó la patrulla que le prometieron. Asimismo, dijo que pese a que fue a interponer la denuncia, todavía no le dan respuesta.

Lea también: Honduras: su esposa se mudó a España, le dejó a su hija y él la violó por cuatro años

Mensajes en torno al secuestro

En los mensajes de la cuenta de Facebook de Génesis, le dice a su mamá que, en efecto, está en «San Pedro», y que la ama. Al parecer, se fue con «un señor que ya era viejo, y aquí nos dejaron. Pero usted no va a entender, ¿Ok?».

«Aquí vamos a estar con familia de La Negra. Ya me dieron ropa y comida. Lo siento, mami. La amo y siempre la amaré», se lee en los textos, como si tratara de decir que nunca más se volverán a ver.

Y en una publicación en la misma plataforma social, desde la cuenta de Génesis publicaron «No le echen la culpa a Diana, yo me salí de la casa porque Katy me dijo que me iba a pegar», comentaron. A lo que una usuaria contestó «Nadie va a creer que usted está respondiendo. Mejor vaya a dejarla a la casa y no pasa nada«.

Fuente: Tu Nota

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo.