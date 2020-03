MIÉRCOLES: cortes de energía en la zona norte y centro de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Sin energía eléctrica pasarán este miércoles diez de marzo habitantes de algunos sectores de la zona norte y una porción de la capital.

La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció que se harán mantenimientos en los departamentos: Cortés y Francisco Morazán.

Precisamente, el consorcio honduro-colombiano comunicó que las interrupciones serán en Choloma y el Municipio del Distrito Central (MDC).

En las demás zonas del país no hay programación de cortes, por lo que se espera que gocen de la normalidad del servicio energético.

No obstante, se le recomienda a la población a estar pendientes de las redes sociales de EEH para cualquier anuncio o cambio de último momento.

Lugares donde no habrá energía eléctrica

Choloma

La «Ciudad de las Maquilas», no tendrá energía desde las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde. El motivo será una normalización de esrucuras primarias y mantenimiento del circuito CHM-L251; estos serán los lugares afectados:

Colonia Las Lomas, Barrio Los Profesionales, Barrio El Chaparro (SUR) Colonia Canadá, La Mora, Loma Verde, Aldea La Jutosa, Aldea Nueva Jutosa, Bello Horizonte, Aldea El Barrial, Plásticos Emilca, Zip, Inhdelva, Madex, y APROCACAOH.

Municipio del Distrito Central (MDC)

Sectores de Tegucigalpa también sufrirán los efectos de no tener acceso a luz artificial. La energía no estará disponible de 8:00 am a 4:00 pm, debido a un mantenimiento en el circuito L251. Estos serán los sitios afectados:

Colonia Hato de Enmedio, Altos de Covespul, y Residencial Valencia.

